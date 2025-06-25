بعد حدوث تسرب، إصلاح خط الضغط العالي للغاز الطبيعي بأسوان دون وقوع أي خسائر

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود السيطرة والإصلاح لخط الضغط العالى للغاز الطبيعى، عقب حدوث تسرب للغاز الطبيعي بمنطقة سويقات السيل الجديد.

حيث أكد المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ بأنه بمجرد الإبلاغ عن حدوث تسرب للغاز الطبيعى تم إدارة جهود احتواء التسرب من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمبنى المحافظة، والتنسيق مع كافة الجهات والمرافق العامة للتحرك الفوري لموقع الحادث.

وأشار إلى أن الفرق الفنية التابعة لشركة غاز مصر نجحت في السيطرة على الموقف والتدخل لإصلاح وصيانة خط الضغط العالى للغاز الطبيعى دون وقوع أى خسائر أو تأثر الحركة المرورية بمنطقة السيل الجديد حيث تم اتخاذ إجراءات السلامة المهنية والعلامات الإرشادية لتنظيم حركة المشاة والمركبات أثناء أعمال الإصلاح.

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