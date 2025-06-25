مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل وفد جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات

استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية في مكتبه وفدًا من أعضاء مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، برئاسة فهد علي المعمري.

حضر اللقاء الدكتور محمد سليمان القائم بأعمال نائب مدير المكتبة، وهبة الرافعي القائم بأعمال قطاع العلاقات الخارجية والإعلام.



أكد الدكتور أحمد زايد، خلال اللقاء، انفتاح مكتبة الإسكندرية على التعاون مع كبريات المكتبات العالمية، بما في ذلك المكتبات التي أنشئت في دول منطقة الخليج العربي.

مكتبة الإسكندرية تستقبل فدًا من أعضاء مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات

وأشاد بالطفرة النوعية التي شهدها قطاع المكتبات في تلك الدول.

وقال الدكتور زايد إن العالم كله يأخذ برؤية جديدة تتعلق بوظيفة المكتبة، وبأنها وعاء لنشر المعرفة، وإتاحة العلم، والتشجيع على القراءة، مشيرًا إلى أن مكتبة الإسكندرية لديها مراكزها البحثية، ومجلاتها العلمية المحكمة، مثلها مثل أعرق المكتبات على مستوى العالم.

وعقب اللقاء تبادل الدكتور أحمد زايد الهدايا التذكارية مع الضيوف، وبعدها قام أعضاء الوفد بجولة تفقدوا فيها مكتبة الإسكندرية

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