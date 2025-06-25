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حوادث

كنا هنموت محروقين، الحماية المدنية تنقذ عمال مخزن بويات البراجيل (فيديو)

حريق، فيتو
حريق، فيتو

تواصل  الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن بويات بمنطقة البراجيل، واستعانت بلودر لازالة الصاج الحديدي للتمكن من الوصول لنقطة حريق مصنع البراجيل.


حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ العمال من الموت، والذين قالوا: "كنا هنموت محروقين". 


وأخلت قوات الأمن العقارات المجاورة من السكان تحسبا لخطر امتداد النيران إليها، وقامت بفرض كردوان أمني، وذلك عقب أن تلقت قوات أمن الجيزة بلاغ بالحريق من غرفة عمليات النجدة.

 

حيث تسبب الحريق في حدوث أصوات انفجارات أثارت فزع ورعب المواطنين.


وكانت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن في  منطقة البراجيل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وبرفقتها سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران.


وأكدت التحريات الأولية وجود خسائر بالملايين جراء الحادث حيث تفحم كافة البضاعة الموجودة بالمخزن بسبب انفجارات المواد الكيماوية الموجودة داخل المخزن.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

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