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أخبار مصر

محافظ القاهرة: الدولة تولي اهتماما كبيرا بصحة الأطفال

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال مؤتمر مستشفي شبرا العام
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شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة المؤتمر الأول الذي نظمته مستشفي شبرا العام لطب الأطفال وحديثي الولادة تحت رعاية مديرية الشئون الصحية بالقاهرة.

وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا لملف صحة الأطفال وتنمية مهاراتهم ورفع قدراتهم من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية للطفل فى جميع مراحله العمرية بداية من مبادرة فحص المقبلين على الزواج،  ومبادرة صحة الأم والجنين، وبرنامج التطعيمات، ومبادرة الألف يوم الذهبية، ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض لدى طلاب الابتدائى، والألف يوم الذهبية وغيرها، مشيرًا  إلى أهمية التنسيق المستمر والعمل الجماعي من  أجل توفير مستقبل صحي وواعي لجميع أطفال مصر باعتبارهم بناة المستقبل.

 

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التنمية الشاملة للانسان المصرى

 

وأكد محافظ القاهرة اهتمام القيادة السياسية بالتنمية الشاملة للإنسان المصري بجميع مراحل العمر وحتى قبل مرحلة الولادة، مشيرُا إلى أن القطاع الطبى بالقاهرة لا يقتصر فى تقديم الخدمة الطبية على القاطنين بها بل يقدمها لكافة المترددين علبها من المحافظات المختلفة.

وأعرب محافظ القاهرة عن أمله فى خروج المؤتمر بتوصيات لصالح تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للأطفال، مؤكدًا على وجود تنسيق بين المحافظة ووزارة الصحة لدعم القطاع الطبى بالقاهرة.

ويناقش المؤتمر كل ما يتعلق بالامراض التى تصيب الأطفال، وحديثي الولادة، وأمراض مخ واعصاب الأطفال، وأساليب التغذية الحديثة لهم.

ويهدف المؤتمر الى تعزيز الشراكة بين المستشفيات الحكومية والجامعات المصرية، وزيادة الوعي الطبي لدى الأطباء والمتعاملين مع الأطفال،  والتدريب المستمر للأطباء على الأساليب الحديثة للعلاج،  والتعرف على مستجدات علاج الأطفال على مستوى العالم، مع نقل الخبرات بين الأجيال المختلفة للأطباء.

شهد المؤتمر د  حمودة الجزار مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، ود. صلاح الصاوي رئيس قسم الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى شبرا العام ورئيس المؤتمر، ود. محمد عبدالخالق وكيل مديرية الشئون الصحية للطب العلاجي، ود. عمرو إبراهيم رئيس مستشفى شبرا العام.

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