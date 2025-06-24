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مستشفى 15 مايو ينجح في جراحة عاجلة لإزالة أكياس مائية بالمخ لسيدة 63 عاما

مستشفى ١٥ مايو
مستشفى ١٥ مايو
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أعلنت وزارة الصحة عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى ١٥ مايو النموذجي، في إجراء جراحة عاجلة لإزالة أكياس مائية بالمخ لسيدة تبلغ من العمر 63 عاما.

تدهور واضح في درجة الوعي وفقدان القدرة على المشي

أكدت وزارة الصحة أن المريضة لديها ارتفاع في ضغط الدم والسكر، وحضرت إلى قسم الطوارئ وهي في حالة سيئة وتعاني من صداع لا يحتمل، وتدهور واضح في درجة الوعي فقدان القدرة على المشي، وعدم تحكم في البول.

أكدت وزارة الصحة أن السيدة كانت تعاني من جرح مفتوح في الجبهة يظهر من خلفه كيس بلوري أثار شكوك الفريق الطبي على الفور، أجريت لها أشعة مقطعية على المخ.

وأظهرت النتائج وجود أكياس في الفص الأمامي الأيمن للمخ، مصحوبة بارتفاع شديد في ضغط المخ وتهديد مباشر للحياة.

جراحة عاجلة لإزالة الأكياس المائية

أكدت وزارة الصحة أنه تم اتخاذ القرار بسرعة بإجراء جراحة عاجلة لإزالة الأكياس المائية وتخفيف الضغط عن المخ بعد العملية، تم إرسال الأنسجة لتحليلها، وكانت النتائج هي أن الكيس كان ناتجا عن طفيلي يعرف باسم الكيس المائي datist، وهو مرض نادر يصيب الإنسان نتيجة العدوى بطفيل "الإيكنوكوكوس"، وينتقل غالبًا عن طريق الحيوانات مثل الكلاب.

وخرجت المريضة من غرفة العمليات وهي بكامل وعيها وبدأت تمشي من جديد، واستعادت السيطرة على البول، وتراجع الصداع بصورة مذهلة.

ويأتي هذا النجاح الطبي بفضل كل من شارك فيه من الفريق الطبي لجراحة المخ والأعصاب وفريق التمريض والتخدير.

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بمستشفى ١٥ مايو النموذجي مستشفي ١٥ مايو وزارة الصحة الصحة

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