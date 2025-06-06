محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى الحياة عقب صلاة العيد ويقدم التهنئة للمرضى والأطقم الطبية (صور )

أجرى اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، صباح اليوم، جولة تفقدية داخل مستشفى الحياة ببورسعيد، وذلك عقب أدائه لصلاة عيد الأضحى المبارك، حيث قدّم التهنئة للمرضى وذويهم، وحرص على مصافحة أفراد الأطقم الطبية والإدارية بالمستشفى، تقديرًا لجهودهم المبذولة في خدمة المرضى، خاصة خلال أيام العيد.

محافظ بورسعيد يزور مرضى مستشفى الحياة، فيتو

محافظ بورسعيد يهنئ المرضى بعيد الأضحى المبارك

جاءت الجولة في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم ومساندة المرضى، ورفع الروح المعنوية للعاملين في القطاع الصحي، الذين يواصلون أداء رسالتهم النبيلة على مدار الساعة، دون توقف، حتى في المناسبات الرسمية والدينية.

محافظ بورسعيد يزور مرضى مستشفى الحياة، فيتو

محافظ بورسعيد يتفقد الأقسام الداخلية بمستشفي الحياة

وخلال زيارته، تفقد المحافظ عددًا من الأقسام الداخلية، من بينها العناية المركزة، وأقسام الطوارئ، والاستقبال.

واطمأن على توافر الأدوية والخدمات الطبية، موجّهًا الشكر لكافة أفراد الفريق الطبي على التزامهم وتفانيهم في العمل، مشيدا بحالة الانضباط داخل المستشفى.

محافظ بورسعيد يزور مرضى مستشفى الحياة، فيتو

محافظ بورسعيد يشارك المرضى الاحتفال بعيد الأضحى المبارك

وقال اللواء محب حبشي، في تصريحات له خلال الجولة: "العيد لا يكتمل إلا بزيارة إخوتنا المرضى والشد على أيدي الأطباء والممرضين الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل صحة المواطن.. أنتم أبطال في مواقعكم، وأنتم جزء لا يتجزأ من منظومة الأمان المجتمعي".

محافظ بورسعيد يزور مرضى مستشفى الحياة، فيتو

كما تبادل المحافظ الحديث مع عدد من المرضى، مستمعا إلى مطالبهم وملاحظاتهم بشأن الخدمة الصحية، وأصدر توجيهاته المباشرة بحل بعض الأمور الإدارية العاجلة لضمان راحة المرضى، مشددًا على أهمية تيسير كافة الإجراءات خلال فترة العيد.

وقد لاقت الزيارة صدى طيبا داخل المستشفى، حيث عبّر المرضى عن سعادتهم باهتمام المحافظ وحرصه على مشاركتهم فرحة العيد رغم ظروفهم الصحية، فيما عبّر عدد من الأطباء عن فخرهم بتلك اللفتة التي قالوا إنها تشعرهم بقيمة ما يقدمونه من تضحيات.

زيارة صباحية بطابع إنساني ورسالة واضحة من محافظ بورسعيد مفادها أن العيد ليس فقط صلاة وزيارات، بل هو أيضا احتواء واهتمام ومشاركة حقيقية لمن هم في أمسّ الحاجة إلى الدعم النفسي قبل الدوائي.

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