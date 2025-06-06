الجمعة 06 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى الحياة عقب صلاة العيد ويقدم التهنئة للمرضى والأطقم الطبية (صور )

محافظ بورسعيد يشارك
محافظ بورسعيد يشارك المرضى الاحتفال بعيد الأضحى، فيتو

أجرى اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، صباح اليوم، جولة تفقدية داخل مستشفى الحياة ببورسعيد، وذلك عقب أدائه لصلاة عيد الأضحى المبارك، حيث قدّم التهنئة للمرضى وذويهم، وحرص على مصافحة أفراد الأطقم الطبية والإدارية بالمستشفى، تقديرًا لجهودهم المبذولة في خدمة المرضى، خاصة خلال أيام العيد.

محافظ بورسعيد يزور مرضي مستشفي الحياة، فيتو 
محافظ بورسعيد يزور مرضى مستشفى الحياة، فيتو 

محافظ بورسعيد يهنئ المرضى بعيد الأضحى المبارك

جاءت الجولة في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم ومساندة المرضى، ورفع الروح المعنوية للعاملين في القطاع الصحي، الذين يواصلون أداء رسالتهم النبيلة على مدار الساعة، دون توقف، حتى في المناسبات الرسمية والدينية.

محافظ بورسعيد يهنئ المرضي بعيد الاضحي المبارك، فيتو 
محافظ بورسعيد يزور مرضى مستشفى الحياة، فيتو 

محافظ بورسعيد يتفقد الأقسام الداخلية بمستشفي الحياة 

وخلال زيارته، تفقد المحافظ عددًا من الأقسام الداخلية، من بينها العناية المركزة، وأقسام الطوارئ، والاستقبال.

 واطمأن على توافر الأدوية والخدمات الطبية، موجّهًا الشكر لكافة أفراد الفريق الطبي على التزامهم وتفانيهم في العمل، مشيدا بحالة الانضباط داخل المستشفى.

محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى الحياة عقب صلاة العيد، فيتو 
محافظ بورسعيد يزور مرضى مستشفى الحياة، فيتو 

محافظ بورسعيد يشارك المرضى الاحتفال بعيد الأضحى المبارك

وقال اللواء محب حبشي، في تصريحات له خلال الجولة: "العيد لا يكتمل إلا بزيارة إخوتنا المرضى والشد على أيدي الأطباء والممرضين الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل صحة المواطن.. أنتم أبطال في مواقعكم، وأنتم جزء لا يتجزأ من منظومة الأمان المجتمعي".

محافظ بورسعيد يشارك المرضي الاحتفال بعيد الاضحى المبارك، فيتو 
محافظ بورسعيد يزور مرضى مستشفى الحياة، فيتو 

كما تبادل المحافظ الحديث مع عدد من المرضى، مستمعا إلى مطالبهم وملاحظاتهم بشأن الخدمة الصحية، وأصدر توجيهاته المباشرة بحل بعض الأمور الإدارية العاجلة لضمان راحة المرضى، مشددًا على أهمية تيسير كافة الإجراءات خلال فترة العيد.

وقد لاقت الزيارة صدى طيبا داخل المستشفى، حيث عبّر المرضى عن سعادتهم باهتمام المحافظ وحرصه على مشاركتهم فرحة العيد رغم ظروفهم الصحية، فيما عبّر عدد من الأطباء عن فخرهم بتلك اللفتة التي قالوا إنها تشعرهم بقيمة ما يقدمونه من تضحيات.

زيارة صباحية بطابع إنساني ورسالة واضحة من محافظ بورسعيد مفادها أن العيد ليس فقط صلاة وزيارات، بل هو أيضا احتواء واهتمام ومشاركة حقيقية لمن هم في أمسّ الحاجة إلى الدعم النفسي قبل الدوائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الاحتفال بعيد الاضحي اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد اللواء محب حبشي صلاة عيد الاضحي المبارك عيد الأضحي المبارك محب حبشي محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد

مواد متعلقة

الواحاتية يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك وسط أجواء من البهجة والسرور (صور)

الأكثر قراءة

دموع في العيد، بكاء سيدة في صلاة عيد الأضحى بمسجد مصطفى محمود يخطف الأنظار (صور)

لهيب في الصعيد، درجات الحرارة أول أيام عيد الأضحى في مصر

بالبلالين ورزاز الثلج، شاهد احتفالات المصلين بساحة مسجد مصطفى محمود احتفالا بالعيد

شماريخ وبلالين، احتفالات بعد صلاة عيد الأضحي بساحة الصديق بمصر الجديدة (صور)

على امتداد البصر، مشاهد مهيبة لأداء صلاة العيد أمام مسجد الصديق بمصر الجديدة (فيديو وصور)

20 صورة ترصد صلاة واحتفالات عيد الأضحى في جامع عمرو بن العاص

لفتة إنسانية، السيسي يضع قبلة على رأس الدكتور أحمد عمر هاشم قبل أداء صلاة العيد

موعد مباراة إسبانيا والبرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 5 يونيو 2025

أسعار النحاس في السوق اليوم الخميس 5 يونيو 2025

36 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الخميس 5 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

الشروط والمؤهلات المطلوبة لوظيفة معلم مساعد رياضيات من العاملين بالحصة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء أول أيام عيد الأضحى في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر أول أيام عيد الاضحى في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب أول أيام عيد الأضحى في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية