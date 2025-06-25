مواد سريعة الاشتعال، تحركات عاجلة بعد سماع أصوات انفجارات داخل مخزن بويات بالبراجيل (صور)

اندلع، منذ قليل، حريق داخل مخزن بمنطقة البراجيل يحتوي على مواد بترولية وكيماوية، تحديدا "البويات"، وهو ما تسبب في دوي عدد من الانفجارات الصغيرة.

وسمع الأهالي دوي انفجارات، وتبين أن الانفجارات حدثت داخل المخزن نتيجة الاشتعال السريع لتلك المواد سريعة الاشتعال، والذي أثار قلق الأهالي في المنطقة.

وانتقل فريق من النيابة لموقع الحادث، وأمرت النيابة بانتداب خبراء المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق وحصر التلفيات، وتحديد بدايته ونهايته.

السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن بويات

وتحاول قوات الإطفاء بإدارة الحماية المدنية بالجيزة السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن بويات بمنطقة البراجيل، من خلال الدفع بـ ١٥سياراة إطفاء وسيارات إسعاف تحسبا لوجود مصابين.

وأخلت قوات الأمن العقارات المجاورة من السكان تحسبا لخطر امتداد النيران إليها، وقامت بفرض كردوان أمني، وذلك عقب أن تلقت قوات أمن الجيزة بلاغا بالحريق من غرفة عمليات النجدة.

حيث تسبب الحريق في حدوث أصوات انفجارات أثارت فزع ورعب المواطنين.

وكانت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن في منطقة البراجيل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وبرفقتها سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران.

وأكدت التحريات الأولية وجود خسائر بالملايين جراء الحادث حيث تفحم كافة البضاعة الموجودة بالمخزن بسبب انفجارات المواد الكيماوية الموجودة داخل المخزن.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.



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