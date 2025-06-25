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حوادث

حريق يلتهم محتويات مخزن أخشاب في الزيتون

حريق يلتهم محتويات
حريق يلتهم محتويات مخزن أخشاب في منطقة الزيتون

تمكنت  قوات الحماية المدنية بالقاهرة ، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق اندلع داخل أحد مخازن الأخشاب بمنطقة الزيتون.

حريق مخزن أخشاب في منطقة الزيتون 

 

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن أخشاب بشارع سليم الأول بحي الزيتون، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، التي تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للعقارات المجاورة.

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ووفقًا للتحريات الأولية، فإن الحريق لم يسفر عن أي خسائر بشرية، بينما أسفر عن تلفيات مادية كبيرة داخل المخزن نتيجة اشتعال كميات كبيرة من الأخشاب سريعة الاشتعال.

وتُجري الآن الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع المعمل الجنائي، أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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