إصابة موظف بجرح قطعي على يد جاره بمدينة نصر

أصيب موظف بجرح قطعى في الفخذ على يد جاره داخل شقته بـ مدينة نصر، ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم.

إصابة موظف بجرح قطعي بمدينة نصر

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة إخطارا من أحد المستشفيات تفيد باستقبالها موظف مصابة بطعنة بجسده بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.



وبالفحص تبين أن المصاب يدعى "ي.ا" موظف، مصاب بجرح قطعى في الفخد يبلغ طوله 10 سنتيمترات.



وبسؤال أسرة المصاب، أفادوا بقيام شخص بالتهجم عليهم والتعدى على المصاب بسلاح أبيض مما أسفر عن إصابته.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقول شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.



ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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