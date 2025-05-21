لافروف يعلن استعداد بلاده للمساعدة في التطبيع بين أرمينيا وأذربيجان

اتفق وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف ونظيره الأرميني على تكثيف الجهود لتحقيق الفرص المتاحة لمنصة "3+3" لمنطقة القوقاز.

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، لنظيره الأرميني أرارات ميرزويان، استعداد بلاده للمساعدة في عملية التطبيع بين أرمينيا وأذربيجان.

وعزت الخارجية الروسية في بيانها هذا الأمر إلى مجموعة الاتفاقيات الثلاثية الموقعة بين قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان للفترة 2020- 2022".

وتبادل الوزيران وجهات النظر حول قضايا الأمن الإقليمي.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، يجري زيارة عمل لأرمينيا بدعوة من نظيره الأرميني أرارات ميرزويان.

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