أمريكا تنصح رعاياها بمغادرة إيران برًا عبر أذربيجان أو أرمينيا أو تركيا

أفادت وكالة رويترز، أن أمريكا نصحت رعاياها بمغادرة إيران برًا عبر أذربيجان أو أرمينيا أو تركيا.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت إجلاء مئات الأمريكيين من إيران خلال الأسبوع الماضي.

وأكدت أن بين 300 إلى 500 أمريكي في إسرائيل قد يحتاجون إلى مساعدة إجلاء يوميا.

كما كشفت الخارجية الأمريكية، أن أكثر من 6000 أمريكي بإسرائيل ملأوا نماذج إلكترونية لطلب معلومات حول رحلات إجلاء.

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