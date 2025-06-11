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خارج الحدود

انفجار غاز يودي بحياة شخصين في أرمينيا

انفجار، فيتو
انفجار، فيتو

أعلنت وزارة الداخلية الأرمنية مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين نتيجة انفجار للغاز في أحد المباني بمدينة تشامباراك بمحافظة جيجاركونيك في أرمينيا

توجهت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى مكان الحادث

وكانت معلومات وردت إلى مركز الطوارئ في إدارة الأزمات بمحافظة جيغاركونيك صباح اليوم الأربعاء عن الحادث وعلى الفور، توجهت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى مكان الحادث، بالإضافة إلى فرق الكلاب المدربة.

وأوضحت المصادر أن الانفجار وقع في أحد المباني الواقعة في شارع تيجراني الكبير في تشامباراك على بعد 160 كيلومترا من العاصمة يريفان.

 تضررت شقق الطوابق الثانية والثالثة والرابعة بشكل كامل

وتسبب الانفجار في انهيار أجزاء من المبنى، حيث تضررت شقق الطوابق الثانية والثالثة والرابعة بشكل كامل، كما تضررت شقق في المبنى المجاور جزئيا.

وأكدت التقارير مقتل شخصين وإصابة عشرة آخرين تم نقلهم إلى المركز الطبي لتلقي العلاج، وفي تصريح لوكالة "سبوتنيك أرمينيا"، أفادت وزارة الداخلية الأرمينية أنهم ما زالوا يبحثون عن ثلاثة أشخاص تحت الأنقاض.

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الداخلية الأرمنية انفجار للغاز بمدينة تشامباراك أرمينيا

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