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أخبار مصر

مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي،  رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة العام الهجري الجديد.

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

وبهذه المناسبة، قدم رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات لرئيس الجمهورية، داعيًا الله أن يعيدها على سيادته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة الإسلامية بالخير والأمن والسلام.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في برقيته، أن هذه المناسبة رمز لتجسيد أسمى معاني الجهاد في نشر مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، كما عاهد الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس على مواصلة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية والبناء؛ كي يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورفعة وازدهار.

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الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبدالفتاح السيسي شعب مصر العظيم مناسبة العام الهجري الجديد رئيس مجلس الوزراء

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