تفاصيل إطلاق جامعة عين شمس مرصد مجتمعي لتحليل المشكلات

ترأست غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، جلسة نقاشية لوضع ضوابط عمل المرصد المجتمعي بالجامعة بحضور عدد من عمداء الكليات ووكلاء كليات شؤون خدمة المجتمع وتنمية.



استهلت الجلسة بتأكيد حرص ودعم محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة على تنفيذ المرصد المجتمعي معولا على هذا المرصد في زيادة تفعيل الدور المجتمعي للجامعة وخاصة لما تتميز به الجامعة من دور ريادي في خدمة المجتمع.

وشهدت الجلسة عدد من المناقشات البناءة وتوافق فى الآراء والأفكار.

وخلال الاجتماع، أوضحت غادة فاروق أن المرصد المجتمعي يُعد أداة فاعلة لرصد وتحليل الظواهر والمشكلات المجتمعية، بهدف فهمها وتفسيرها والتنبؤ بها، وصولًا إلى آليات علمية للتحكم فيها، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق استراتيجية مصر القومية 2030.

آليات رصد القضايا

كما توافق الحضور على عدد من آليات رصد القضايا والظواهر والتحديات المجتمعية من خلال الاستعانة بعدد من قواعد البيانات بمختلف الهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز دعم القرار، التى يمكن الاستعانة بها وتحليل الدراسات والأبحاث ذات الصلة باستخدام أدوات البحث الذكية، وتلقّي الطلبات والتكليفات من الجهات المعنية وتحليل وتصنيف الرسائل العلمية في المجالات المختلفة.

أهداف المرصد المجتمعي



يهدف المرصد إلى تقديم حلول تطبيقية عملية من خلال الدراسات والاستشارات المبنية على أسس علمية وكذلك توجيه البحث العلمي بالكليات المعنية، والاستفادة من النماذج التطبيقية السابقة، مع إنشاء قواعد بيانات تسهم في الرصد والمتابعة والتقييم وتتبع الظواهر والتحديات المختلفة، بما يدعم صناع ومتخذي القرار.



وفي إطار تفعيل المبادرات المجتمعية، يعمل المرصد على توجيه الأنشطة بناءً على النتائج وتحليل مؤشرات الأداء، فضلًا عن دعم العمل التطوعي من خلال التعاون مع الهلال الأحمر المصري، عبر مركز التطوع الطلابي، وتقديم التدريب اللازم ونشر ثقافة العمل التطوعي بين الطلاب، في خطوة تُعد انطلاقة نحو علاقة مؤسسية فعالة بين الجانبين.



ويستهدف المرصد كذلك تعزيز عقد شراكات مع الأطراف ذات الصلة من المجتمع المدني، والهيئات والوزارات المعنية.



كما تم خلال الجلسة اقتراح تشكيل هيكل تنظيمي للمرصد يتكون من مدير تنفيذى للمرصد ومدير فنى وإدارى يتولى الإشراف على سبع وحدات هم "وحدة التطور الاستراتيجي، وحدة الرقمنة ونظم المعلومات، وحدة التسويق والإعلان، وحدة الدعم الفنى والإدارى، وحدة الاتصال والعلاقات العامة، وحدة العمل التطوعي والمجتمعي، وحدة الشراكات المجتمعية".



ويهدف هذا الهيكل إلى ضمان التكامل بين مختلف المهام وتحقيق كفاءة في الأداء وتوزيع الأدوار بما يعزز من فاعلية المرصد في أداء رسالته المجتمعية والعلمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.