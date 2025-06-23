جامعة عين شمس تستقبل وفدًا من مكتبة إينوك برات الأمريكية لبحث سبل التعاون

استقبلت الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وفدًا من مكتبة إينوك برات بالولايات المتحدة الأمريكية.

ترأس الوفد الأمريكي تشاد هيلتون، الرئيس والمدير التنفيذي للمكتبة، وجاءت هذه الزيارة لبحث سبل التعاون وتطوير المكتبة المركزية بجامعة عين شمس.

حضر اللقاء من جانب جامعة عين شمس الدكتورة شيرويت الأحمدي، مدير إدارة الوافدين بالجامعة، بينما ضم الوفد الزائر من الجانب الأمريكي كلًا من سريديفي فيراماتشاني، المدير المالي، وليز سندرمان-زينغر، رئيسة مركز موارد مكتبة الولاية، وناتالي ديمورو، أمينة المحفوظات.

تركزت المباحثات خلال اللقاء على آفاق التعاون المشترك بين جامعة عين شمس ومكتبة إينوك برات، خاصة فيما يتعلق بتطوير المكتبة المركزية بالجامعة، بما يخدم العملية التعليمية والبحثية ويواكب أحدث التطورات العالمية في مجال إدارة المكتبات الرقمية والتقليدية.

وأبدى الجانبان حرصًا كبيرًا على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بما يثري المشهد الثقافي والأكاديمي.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص جامعة عين شمس على تعزيز شراكاتها الدولية والاستفادة من التجارب الرائدة للمؤسسات الأكاديمية والثقافية العالمية، بهدف الارتقاء بمستوى خدماتها المقدمة لطلابها وباحثيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.