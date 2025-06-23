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جامعة عين شمس تستقبل وفدا رفيع المستوى من هونج كونج لتعزيز التعاون المشترك

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
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استقبلت الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس جامعة عين شمس  لشئون الدراسات العليا والبحوث، وفدًا أكاديميًّا رفيع المستوى من جامعة هونغ كونغ التطبيقية (The Hong Kong Polytechnic University)، جاءت الزيارة لبحث سبل التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والبحثية وتبادل الخبرات بين الجامعيين.

ضم الوفد الزائر   الدكتور جيفري شين نائب رئيس جامعة هونج كونج التطبيقية  ،جيسيكا لو  مديرمكتب الشراكات الدولية.

شهد اللقاء من جامعة عين شمس،  الدكتور محمد رجاء السطوحى عميد كلية العلوم  ، الدكتورة سحر موسى عميد كلية التمريض  ، الدكتور  فريد محرم عميد كلية التجارة  ، الدكتور  عمرو عبد السلام شعت عميد كلية الهندسة، الدكتورة شيرويت الأحمدى مدير ادارة الوافدين والقائم بعمل المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية،والدكتور أحمد البنا  مدير إدارة التصنيف الدولى.

وأعربت  الدكتور اماني أسامه كامل عن سعادتها بهذه الزيارة، مؤكدًة أنها تعكس التزام الجامعتين بتعزيز المعرفة العالمية من خلال التعاون الأكاديمي والبحثي المثمر. 

وأوضحت أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا ببناء شراكات دولية تسهم في رفع جودة الإنتاج الأكاديمي والبحثي والعلمي، وتفتح آفاقًا جديدة للابتكار والتميز.

وأشارت إلى أن جامعة PolyU تتمتع بمكانة مرموقة في مجالات العلوم التطبيقية، والهندسة، والرعاية الصحية، والابتكار، بينما تمتلك جامعة عين شمس إرثًا عريقًا في البحث العلمي والعلوم الطبية وخدمة المجتمع. مما يهيئ أرضية قوية للتعاون في مشروعات بحثية مشتركة، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه، إلى جانب التقدم لمنح دولية ونشر أبحاث مشتركة في مجلات مرموقة.

واكدت على أن هذه الزيارة تمثل بداية لشراكة استراتيجية طويلة الأمد بين المؤسستين، بما يعود بالنفع على المنظومة التعليمية والبحثية في الجانبين.

من جانبه، أعرب جيفري شين عن تطلُّع جامعته لتعزيز التعاون مع الجامعة  كشريك أكاديمي متميز في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والهندسة المستدامة، والتمريض المتقدم، والعلوم التطبيقية، وعرض نبذة تعريفية عن جامعة هونغ كونغ التطبيقية حيث تمثِّل جامعة هونغ كونغ التطبيقية  (PolyU) إحدى أبرز الجامعات التطبيقية الرائدة عالميًّا، وتُعدّ ركيزةً للابتكار في مجال التعليم التقني والبحوث التطبيقية منذ تأسيسها عام 1937، تتمحور رؤيتها حول دمج المعرفة النظرية مع التطبيقات الصناعية، وتمتلك الجامعة شراكات استراتيجية مع أكثر من 600 مؤسسة في 50 دولة، بما يضعها جسرًا للمعارف بين آسيا والعالم.

وقد ناقش الحضور سبل التعاون بين الجامعتين فى عدة مجالات علمية وبحثية، كما تم عرض نبذة عن برامج المنح بجامعة عين شمس بمجالاتها وبرامجها المتنوعة  كالهندسة والحقوق والطب واحصائيات عن الشراكات الدولية المشتركة بين الجامعات والجهات العالمية ومراكز التميز والابتكار والتدريب.

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جامعة عين شمس الهندسة المستدامة الدراسات العليا والبحوث الرعاية الصحية جامعة هونج كونج رئيس جامعة عين شمس رسائل الماجستير والدكتوراه شئون الدراسات العليا كلية الهندسة كلية التمريض

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