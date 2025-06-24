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جامعة عين شمس تتقدم 50 مركزا عالميا في تصنيف QS

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

حققت جامعة عين شمس برعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، إنجازًا فى ملف التصنيف الدولي حيث أعلن تصنيف QS العالمي نتائج نسخته  للعام 2025، وجاءت جامعة عين شمس في الترتيب 542 عالميًا، بتقدم  50 مركزًا عالميًا بعد أن كانت فى المركز 592 عالميًا العام الماضي في التصنيف ذاته.


وأشار زين العابدين إلى حرص إدارة الجامعة إحداث  تطور مستمر فى ترتيب الجامعة فى مختلف التصنيفات الدولية، وذلك من خلال إستراتيجية تهتم برفع معدلات النشر الدولي في الدوريات العلمية المرموقة، وتقديم الدعم المادي للباحثين، والاهتمام بجودة الأبحاث العلمية إلى جانب زيادة أعداد الطلاب الوافدين والحرص على بناء شراكات دولية مع كبرى الجامعات الدولية والوصول إلى خريج ذو  كفاءة عالية قادر على المنافسة الدولية.


وأضاف أحمد البنا مدير إدارة التصنيف الدولي بالجامعة: تصنيف QS العالمي للجامعات (QS World University Rankings) هو أحد التصنيفات الأكاديمية الدولية التي تصدر سنويًا عن مؤسسة Quacquarelli Symonds البريطانية المتخصصة في التعليم العالي، ويهدف إلى تقييم أداء الجامعات حول العالم استنادًا إلى مجموعة من المعايير التي توازن بين السمعة الأكاديمية، والبحث العلمي، والانفتاح الدولي، وفرص التوظيف. وتشمل هذه المعايير: السمعة الأكاديمية بنسبة 30%، وسمعة الجامعة لدى أصحاب العمل بنسبة 15%، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطلاب بنسبة 10%، وعدد الاستشهادات البحثية لكل عضو هيئة تدريس بنسبة 20%، ونسبة الطلاب الدوليين بنسبة 5%، ونسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين بنسبة 5%، كما أضيف في النسخ الحديثة من التصنيف مؤشر نتائج التوظيف بنسبة 5%، ومؤشر الاستدامة بنسبة 5%، ليعكس التصنيف بشكل أكثر شمولية جودة التعليم والتأثير العالمي للمؤسسات الأكاديمية.

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