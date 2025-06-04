باكستان تعرب عن رغبتها في الحوار مع الهند بشأن أسوأ صراع عسكري بينهما

قال وزير الخارجية الباكستاني محمد اسحق دار، اليوم الأربعاء، إن إسلام أباد مستعدة ولكن ليست متلهفة لإجراء محادثات مع الهند.

أسوأ صراع عسكري بين الهند وباكستان

وتعكس التصريحات عدم تحسن العلاقات بين الجارتين المسلحتين نوويًا في أعقاب أسوأ صراع عسكري بينهما منذ عقود.



ودارت اشتباكات بين الجانبين لمدة أربعة أيام الشهر الماضي باستخدام طائرات مقاتلة وصواريخ وطائرات مسيرة ومدفعية، وذلك قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة أمريكية في العاشر من مايو.

وقال دار في مؤتمر صحفي في إسلام أباد: "متى طلبوا الحوار، على أي مستوى، فنحن مستعدون ولكننا لسنا متلهفين لذلك".



واندلعت شرارة القتال الأخير بين الجانبين بعد هجوم وقع في 22 أبريل في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، وأسفر عن مقتل 26 شخصًا، معظمهم من السياح.

واتهمت نيودلهي من أسمتهم "إرهابيين"، قالت إن باكستان تدعمهم، بالمسؤولية عن الهجوم، لكن إسلام أباد نفت أي ضلوع لها في الواقعة.

أبرز القضايا بين باكستان والهند



وقال دار إن باكستان تريد حوارًا شاملًا حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك قضية المياه، في حين تريد الهند التركيز فقط على ما تسميها "قضية الإرهاب".

ولم تعلّق وزارة الخارجية الهندية بعد على تصريحات دا

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