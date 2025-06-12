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خارج الحدود

مصر تعزي الهند في ضحايا الطائرة المنكوبة

حادث تحطم طائرة،
حادث تحطم طائرة، فيتو

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها لجمهورية الهند الصديقة في ضحايا تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الهندية قرب مطار أحمد أباد غرب الهند صباح اليوم، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.  

وأكدت مصر - في بيان لوزارة الخارجية - تضامنها الكامل مع جمهورية الهند، حكومة وشعبا، في مواجهة آثار الحادث المروع، ومواساتها لأسر الضحايا من الهند وكافة الجنسيات الأخرى.

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سقوط عدد كبير من الضحايا مطار أحمد آباد الهند أسر الضحايا من الهند

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