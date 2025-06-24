الثلاثاء 24 يونيو 2025
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حوادث

إخماد حريق اندلع داخل مصنع مستحضرات تجميل بالقطامية

حريق مصنع، فيتو
حريق مصنع، فيتو

أخمدت  قوات الحماية المدنية بالقاهرة حريقا نشب داخل مصنع "حلواني كوزماتكس" لمستحضرات التجميل، بـ منطقة القطامية دون وقوع أى إصابات.

حريق مصنع مستحضرات تجميل بالقطامية 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل داخل مصنع "حلواني كوزماتكس" لمستحضرات التجميل، بمنطقة الألف مصنع بدائرة قسم شرطة القطامية وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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