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حوادث

التحقيقات في حريق جيم بمدينة نصر: لا يراعي شروط السلامة المهنية

حريق، فيتو
حريق، فيتو

 كشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر حول حريق نشب داخل صالة جيم بعقار سكني بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، دون وقوع أي إصابات وعدم وجود طفاية حريق داخل المكان وعدم التزامه بشروط السلامة المهنية.  

 

حريق صالة جيم في مدينة نصر

 وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل صالة جيم بأحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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نيابة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر غرفة عمليات شرطة النجدة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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