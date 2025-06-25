الأربعاء 25 يونيو 2025
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حوادث

والدة ضحية زوج الأم أمام النيابة: انتقم منها بعدما هربت من جحيمه

تحقيقات
تحقيقات

استمعت  نيابة مدينة نصر إلى أقوال والدة فتاة تبلغ من العمر 23 سنة لقيت مصرعها على يد زوج الأولى بدائرة القسم، واتهمت زوجها بتعنيف ابنتها وضربها حتى وفاتها. 


وأضافت أن المتهم كان دائم مضايقة المجني عليها وهو الأمر الذي كان يدفعها للهرب من المنزل وعندما عادت انهال عليها ضربا دون رحمة قائلا إنها “وضعت راسنا في الطين”.


وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليها أنها توفيت نتيجة إصابتها بكسر بالرأس وتبين إصابتها بتورم في العينين وكسور متفرقة بالجسد وكدمات شديدة الزرقة بالوجه والرقبة.


وقال المتهم إنه لم يقصد قتل المجني عليها بل كان يقوم بتأديبها بسبب تغيبها المتكرر وهروبها من المنزل.

وأضاف أن المجني عليها تغيبت عن المنزل لأكثر من شهرين،ثم عادت وما إن رآها حتى حبسها ثم انهال عليها ضربا بماسورة حديدية حتى هشم رأسها وتوفيت بين يديه قائلا: “دي بنتي أنا اللي مربيها كنت بأدبها بهدلت سمعتنا".


كانت مباحث  قسم شرطة مدينة نصر تلقت  بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور علي جثة فتاة متوفاة داخل شقة سكنية بمنطقة مدينة نصر، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين العثور علي جثة فتاة مهشمة الرأس وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج والدتها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة.

تم نقل جثة المجني عليها الي المشرحة تحت تصرف  النيابة العامة التي صرحت بدفنها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وحبس المتهم على ذمة التحقيق.

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