الأحد 22 يونيو 2025
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حوادث

كسر بالرأس وكدمات، تفاصيل مناظرة جثة ضحية زوج والدتها بمدينة نصر

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

كشفت مناظرة نيابة مدينة نصر لجثة فتاة تبلغ من العمر 23 سنة لقيت مصرعها علي يد زوج والدتها بدائرة القسم أنها توفيت نتيجة إصابتها بكسر بالرأس وتبين إصابتها بتورم في العينين وكسور متفرقة بالجسد وكدمات شديدة الزرقة بالوجه والرقبة. 


وقال المتهم: إنه لم يقصد قتل المجني عليها بل كان يقوم بتأديبها بسبب تغيبها المتكرر وهروبها من المنزل.

وأضاف المتهم: إن المجني عليها تغيبت عن المنزل لأكثر من شهرين،ثم عادت وما إن رآها حتى حبسها ثم انهال عليها ضربا بماسورة حديدية حتى هشم رأسها وتوفيت بين يديه قائلا: “دي بنتي أنا اللي مربيها كنت بأدبها بهدلت سمعتنا”.

تلقت مباحث قسم شرطة مدينة نصر بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور علي جثة فتاة متوفاة داخل شقة سكنية بمنطقة مدينة نصر، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين العثور علي جثة فتاة مهشمة الرأس وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج والدتها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة.

تم نقل جثة المجني عليها الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفنها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وحبس المتهم علي ذمة التحقيق.

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نيابة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر منطقة مدينة نصر

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