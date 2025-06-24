ضبط المتهمين بقتل نجل عمهم في البدرشين

تحقيقات موسعة أجرتها نيابة البدرشين لحل لغز العثور على جثة شاب ملقاة في الجبل بمنطقة زاوية دهشور بمدينة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

وكشفت المعاينة أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر، توجد على جسده آثار ضرب وسحل أدت لمقتله.

قرارات النيابة لحل لغز الحادث

وأصدرت النيابة عدة قرارات لكشف ملابسات الحادث، بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته، واستدعاء شهود عيان لسماع أقوالهم، وفحص آخر مشاهدات المجني عليه، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وتوصلت التحريات إلى أن 4 من أبناء عمومة المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة بدافع الانتقام.

وأفادت التحقيقات وجود خلافات قديمة قرروا على أثرها الانتقام منه، فقاموا باستدراجه إلى منطقة الجبل في زاوية دهشور، وانهالوا عليه بالضرب حتى فارق الحياة.

القبض علي المتهمين بالبدرشين

ونجحت قوة أمنية ترأسها الرائد أحمد يحيى، رئيس مباحث مركز البدرشين، في إلقاء القبض على المتهمين بعد تحديد أماكن اختبائهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأصدرت قرارًا بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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