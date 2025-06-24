إحالة أوراق مسن متهم بقتل شاب في السلام للمفتي

قضت محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق مسن متهم بقتل شاب يدعى "أوسا"، أمام منزله في منطقة السلام بالقاهرة لمفتي الجمهورية لابداء الرأي الشرعي في اعدامه.

تبين من التحريات أن مسن وابنه أقدما على قتل شاب طعنا وهشم جمجمته في مشاجرة بسبب خلاف على "كاب".



تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغا بوجود جثة لشاب قتيل بمساكن المحمودية في السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب يدعى سلامة ناصر وشهرته اوسا، 22 سنة، مصابًا بجروح قطعية وتهشم بالجمجمة، بعد تعدي آخرين عليه.

المشاجرة نشبت بين جزار وآخر بسبب كاب



وتبين من التحريات أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وابن المتهم بسبب خلاف على كاب كان يرتديه أسفرت عن إصابة الاخير بجرح بسيط فى فمه.

غضب المتهم أنهى حياة شاب



وأضافت التحريات أن المتهم الثاني 16 سنة، أخبر والده بخلافاته مع زميله بسبب الكاب فاستشاط غضبا فذهب إليه، وتعدي عليه بالضرب وأخرج سلاحًا أبيض "كزلك" وعصا خشبية وطعن المتهم وهشم رأسه.

اعتراف المتهم بارتكاب جريمة القتل



تم ضبط المتهمين واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات.

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