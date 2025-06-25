مونديال الأندية، موعد مباراة بايرن ميونخ وفلامنجو في دور الـ16

كأس العالم للأندية، ضرب فلامنجو موعدا مع نظيره بايرن ميونخ الألماني، في دور الـ16، من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويلتقي متصدر المجموعة الرابعة (فلامنجو) ووصيف المجموعة الثالثة (بايرن ميونخ) ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية، نسخة 2025، المُقامة حاليًا في أمريكا، والمستمرة حتى 13 يوليو المقبل.





موعد مباراة فلامنجو وبايرن ميونخ في دور الـ16 من كأس العالم للأندية

تنطلق مباراة بايرن ميونخ وفلامنجو يوم الأحد 29 يونيو الجاري، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

مواجهات دور الـ16 من كأس العالم للأندية



متصدر المجموعة الأولى (بالميراس) ضد وصيف المجموعة الثانية (بوتافوجو).

متصدر المجموعة الثانية (باريس سان جيرمان) ضد وصيف المجموعة الأولى (إنتر ميامي).

متصدر المجموعة الثالثة (بنفيكا) ضد وصيف المجموعة الرابعة (تشيلسي).

متصدر المجموعة الرابعة (فلامينجو) ضد وصيف المجموعة الثالثة (بايرن ميونخ).

متصدر المجموعة الخامسة ضد وصيف المجموعة السادسة

متصدر المجموعة السادسة ضد وصيف المجموعة الخامسة.

متصدر المجموعة السابعة (يوفنتوس حتى الآن) ضد وصيف المجموعة الثامنة.

متصدر المجموعة الثامنة ضد وصيف المجموعة السابعة (مانشستر سيتي حتى الآن).

وأسدل الستار على منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي شهدت صراعًا قويًا حتى الجولة الأخيرة.

وضمت المجموعة الرابعة كلًا من: فلامينجو البرازيلي، وتشيلسي الإنجليزي، والترجي التونسي، ولوس أنجلوس الأمريكي.



وأسفرت منافسات المجموعة عن تأهل فلامينجو البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي إلى دور الـ16، بينما ودع الترجي التونسي ولوس أنجلوس الأمريكي البطولة من دور المجموعات.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز فلامينجو على الترجي بهدفين دون رد، بينما تفوق تشيلسي على لوس أنجلوس بنتيجة 3-1.

وفي الجولة الثانية، حقق الترجي فوزه الوحيد على لوس أنجلوس بهدف دون رد، في حين تغلب فلامينجو على تشيلسي في قمة المجموعة بنتيجة 2-1.



واختتمت مباريات المجموعة بالجولة الثالثة، حيث تعادل فلامينجو مع لوس أنجلوس بهدف لمثله، بينما تفوق تشيلسي على الترجي بثلاثة أهداف دون رد.

وبهذه النتائج تأهل فلامينجو (البرازيل) – 7 نقاط، وتشيلسي (إنجلترا) – 6 نقاط إلي دور الـ 16 في مونديال الأندية فيما خرج الترجي (تونس) – 3 نقاط، ولوس أنجلوس (الولايات المتحدة) – نقطة واحدة.

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