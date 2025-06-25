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رياضة

مدرب الترجي يقيم مشاركة فريقه في مونديال الأندية 2025

الترجي التونسي
الترجي التونسي

كأس العالم للأندية، تحدث ماهر كنزاري، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، عن خسارة فريقه أمام تشيلسي الإنجليزي، فجر اليوم الأربعاء، وخروجهم من بطولة كأس العالم للأندية.

والتقى الترجي وتشيلسي في ختام منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات البطولة، لحساب المجموعة الرابعة بمونديال الأندية.

 

وقال ماهر كنزاري، في تصريحات نشرها فيفا عبر موقعه الرسمي: "كرة القدم تلعب طوال 90 دقيقة، بما في ذلك الوقت المحتسب بدلَا من الضائع، لقد لعبنا أول 45 دقيقة، ولكننا نسينا الوقت الضائع، فقدنا تركيزنا خلال ذلك الوقت من الشوط الأول، وتحديدًا خلال الركلة الحرة".


واستقبل الترجي هدفين في الوقت المحتسب بدلَا من الضائع للشوط الأول، في الدقيقتين الثالثة والخامسة.

وأضاف: "قبل ذلك كنا جيدين للغاية فيما يخص الهجمات المرتدة، وشكلنا خطورة على مرمى الخصم، سنحت لهم فرصا كذلك بسبب فارق الجودة، ولكننا كنا ممتازين من الناحية التكتيكية".

وواصل: "بعد استقبالنا الهدف الأول، جاء الثاني سريعًا كذلك بسبب قلة التركيز، حسم الشوط الأول المباراة، لم يحدث شيء مهم في الثاني".

وأردف: "كانت تجربتنا في كأس العالم للأندية مفيدة للغاية، كان ذلك هو هدفنا منذ البداية، اكتساب الخبرة من المنافسة، صحيح أننا كنا نأمل في الفوز على تشيلسي والتأهل إلى دور الـ16، ولكن هذه هي كرة القدم".


وأضاف: "في النهاية فارق الجودة هو ما يحدد النتيجة بنسبة 95 % أحيانًا، مع ذلك استفدنا من تلك التجربة، واللعب ضد فرق من الطراز الرفيع، وأتمنى أن يستفاد اللاعبون منها ويتطورون بشكل فردي".

 

وأسدل الستار على منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي شهدت صراعًا قويًا حتى الجولة الأخيرة.

وضمت المجموعة الرابعة كلًا من: فلامينجو البرازيلي، وتشيلسي الإنجليزي، والترجي التونسي، ولوس أنجلوس الأمريكي.


وأسفرت منافسات المجموعة عن تأهل فلامينجو البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي إلى دور الـ16، بينما ودع الترجي التونسي ولوس أنجلوس الأمريكي البطولة من دور المجموعات.

 

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز فلامينجو على الترجي بهدفين دون رد، بينما تفوق تشيلسي على لوس أنجلوس بنتيجة 2-0.

وفي الجولة الثانية، حقق الترجي فوزه الوحيد على لوس أنجلوس بهدف دون رد، في حين تغلب فلامينجو على تشيلسي في قمة المجموعة بنتيجة 3-1.


واختتمت مباريات المجموعة بالجولة الثالثة، حيث تعادل فلامينجو مع لوس أنجلوس بهدف لمثله، بينما تفوق تشيلسي على الترجي بثلاثة أهداف دون رد.

وبهذه النتائج تأهل فلامينجو (البرازيل) – 7 نقاط، وتشيلسي (إنجلترا) – 6 نقاط إلي دور الـ 16 في مونديال الأندية فيما خرج الترجي (تونس) – 3 نقاط، ولوس أنجلوس (الولايات المتحدة) – نقطة واحدة.

 

 

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