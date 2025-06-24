نائب ديمقراطي يقدم قرارا لعزل ترامب بسبب إيران

قدّم النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس، آل جرين، قرارا بعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب ضربات إيران دون استشارة المشرّعين.

الضربات على إيران مخالفة للدستور الأمريكي

وكان النائب الجمهوري توماس ماسي قد وصف الضربات على إيران بأنها مخالفة للدستور الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، قالت النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز إن ما حدث قد يشكّل أساسا لعزل الرئيس.

وجاء في نص القرار: "الاستخدام الأحادي للقوة من قبل الرئيس ترامب دون استفزاز مسبق، وبدون إذن أو إخطار من الكونجرس يمثل إساءة للسلطة في غياب أي تهديد مباشر للولايات المتحدة، مما يساهم في تحوّل الديمقراطية الأمريكية إلى نظام استبدادي".

تحوّل الديمقراطية الأمريكية إلى نظام استبدادي

ويستند غرين إلى المادة 1، القسم 8، البند 11 من الدستور الأمريكي الذي يفوض الكونجرس سلطة إعلان الحرب على الدول الأخرى، ويتهم ترامب بانتهاك هذا البند.

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