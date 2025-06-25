جروسي: لا معلومات حول مواقع اليورانيوم المخصب بعد الهجوم الأمريكي

قال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، إنه لا توجد أي معلومات حاليًّا حول مواقع اليورانيوم المخصب في إيران بعد الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة.

وأضاف جروسي، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أن "البرنامج النووي الإيراني تراجع إلى حد كبير ولكن لا نعرف حتى الآن مدى الضرر بالمنشآت النووية الإيرانية".

وشدد جروسي على أنه "يجب استئناف أنشطة التفتيش في إيران بأقرب وقت"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "تفتيش المواقع النووية ليس نهجًا تمييزيًّا ضد إيران".

وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن ثقتها في استمرار وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، والتي تم التوصل إليها بتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية، تامي بروس، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، الثلاثاء، إن "الرئيس ترامب كان يؤمن منذ البداية أن الدبلوماسية قادرة على إنهاء الحروب، وقد بنى إستراتيجيته على هذا".

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