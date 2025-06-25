أسماء المصابين بحادث انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطي وتقرير بحالتهم الصحية

حصلت فيتو على أسماء المصابين والتقرير الطبي الخاص بهم، في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطي قرب مدخل حلوان تجاه البدرشين وأسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

ارتجاج وكسر بالعمود الفقري

وأوضح التقرير الطبي للمصاب "محمد.م “، 25 عامًا - أن إصابته اشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالذراع اليسرى واليمنى، بينما التقرير الطبي للمصابة ”كريمة.م "، 30 عامًا، وصف إصاباتها باشتباه كسر في الكتف اليسرى واشتباه كسر بالركبة اليسرى وجرح قطعي بالرأس طوله ١٥ سم.

بينما المصاب الثالث “علي.م” جاء تقريرة الطبي بإصابته باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وسحجات.



وشهد الطريق الأوسطي حادثًا مأساويًّا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء حيث انقلبت سيارة ميكروباص ونتج زحام مروري والمصابين والوفيات الذين تم نقلهم إلى المستشفى العام بالبدرشين.

وتم على الفور الدفع بالخدمات المرورية مصحوبة بسيارات الإسعاف وقوات الأمن لموقع الحادث عقب تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالحادث.

وتجري الجهات المعنية حاليًّا أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب انقلاب السيارة، فيما جرى إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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