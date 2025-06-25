الأربعاء 25 يونيو 2025
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حوادث

وفيات ومصابون في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي

انقلاب سيارة ووقوع
انقلاب سيارة ووقوع مصابين بالطريق الأوسطي، فيتو

شهد الطريق الأوسطي قرب مدخل حلوان حادثًا مأساويًا مع بداية الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء حيث انقلبت سيارة ميكروباص ونتج عنه وجود وفيات ومصابين.

وتم على الفور الدفع بالخدمات المرورية مصحوبة بسيارات الإسعاف وقوات الأمن لموقع الحادث عقب تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالحادث.

 للوقوف على ملابسات الحادث، ورفع آثار التصادم لتسيير حركة المرور بعدما تسبب الحادث في زحام مروري.

وتجري الجهات المعنية حاليًّا أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب انقلاب السيارة، وتحديد أعداد الوفيات والمصابين بدقة، فيما جرى إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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ميكروباص حلوان بالخدمات المرورية

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