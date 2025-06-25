بعد توقفها لسوء الأحوال الجوية، استئناف مباراة بوكا جونيورز وأوكلاند سيتي بمونديال الأندية

مونديال الأندية ، استؤنفت مباراة بوكا جونيورز الأرجنتيني وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بعد توقف دام أكثر من نصف ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني، توقفت مباراة بوكا جونيورز الأرجنتيني ونظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بسبب سوء الأحوال الجوية، ودخل لاعبو الفريقين إلى غرف تبديل الملابس، قبل أن يتم استئناف المباراة بعد اعتدال الطقس.

وكان فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني قد تقدم على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة، في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.



أهداف مباراة بوكا جونيورز وأوكلاند سيتي

جاء هدف بوكا جونيورز عن طريق حارس مرمى أوكلاند سيتي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 23 بعدما اصطدمت به الكرة.

تشكيل بوكا جونيورز ضد أوكلاند سيتي

مونديال الأندية، سقط فريق بايرن ميونخ في فخ الخسارة أمام نظيره بنفيكا بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة، في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًّا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقدم فريق بنفيكا في الدقيقة 13 عن طريق لاعبه أندرياس شجيلديروب.

بهذه النتيجة احتل بنفيكا صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، يليه بايرن ميونخ وصيفا بـ8 نقاط، ويتأهلان معًا لثمن نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

تشكيل بايرن ميونخ ضد بنفيكا

تشكيل بنفيكا ضد بايرن ميونخ

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