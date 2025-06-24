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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة بايرن ميونخ وبنفيكا في كأس العالم للأندية

بايرن ميونخ، فيتو
بايرن ميونخ، فيتو

مونديال الأندية، أعلن فريقا بايرن ميونخ وبنفيكا عن تشكيل فريقهمها للمباراة المقرر أن تقام بينهم مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة، في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

تشكيل بايرن ميونخ ضد بنفيكا 

تشكيل بنفيكا ضد بايرن ميونخ 

بايرن ميونخ يسعى للعلامة الكاملة

حسم بايرن ميونخ الألماني تأهله رسميا لدور ثمن النهائي بالفوز على  بوكا جونيورز الأرجنتيني فجر السبت الماضي بثنائية مقابل هدف في ختام منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بمونديال الأندية 2025، بعد أن حقق فوزا كاسحا في الجولة الأولى على أوكلاند سيتي بعشرة أهداف نظيفة 

ويتطلع بايرن ميونخ لتحقيق فوزه الثالث على حساب بايرن ميونخ، ليؤكد صدارته للمجموعة الأول ويحقق العلامة الكاملة (9 نقاط)، وأنه جاء للمنافسة بقوة على لقب المونديال. 

بنفيكا البرتغالي، فيتو
بنفيكا البرتغالي، فيتو

نقطة التعادل تكفى بنفيكا للتأهل لثمن النهائي

في المقابل، يحاول فريق بنفيكا تحقيق الفوز على بايرن ميونخ، أو الخروج بأقل الخسائر وهو التعادل أمام العملاق البافاري وهو ما يرفع رصيده الي 5 نقاط تضمن له مرافقة بايرن ميونخ الي دور ثمن النهائي مهما كانت نتيجة مباراة بوكا جونيور أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الذي ودع البطولة بشكل رسمي بعد خسارته أول مباراتين في دور المجموعات. 

موعد مباراة بنفيكا أمام بايرن ميونخ 

تقام مباراة بنفيكا أمام بايرن ميونخ في مونديال الأندية اليوم الثلاثاء 24 يونيو الجاري، على ملعب بنك أمريكا الذي يسع 75 ألف متفرج، وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا وبايرن ميونخ

تنقل مباراة بنفيكا أمام بايرن ميونخ على الهواء مباشرة، عبر منصة دازن الرقمية، كما تنقلها قناة إم بي سي مصر وقناة إم بي سي أكشن السعودية.

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