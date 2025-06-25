مسلسل حرب الجبالي الحلقة 24، هروب شعبان من المصحة

دارت أحداث مسلسل حرب الجبالي الحلقة 24 حول تصاعد التوترات والأزمات العائلية والشخصية لعدد من الشخصيات الرئيسية، بدءًا من ثريا، التي تتلقى خبرًا صادمًا من المصحة التي يُحتجز فيها والدها، حيث تُبلغ بهروبه المفاجئ.

تهرع ثريا إلى هناك في حالة من القلق، ويتبعها راشد، لكنه يفاجئها بقراره بعدم الانغماس في مشاكلها العائلية منذ البداية، ويتركها تواجه الأمر بمفردها.

تتوجه ثريا إلى الطبيب المسؤول الذي كان قد تعهد بالحفاظ على والدها داخل المصحة، وتخبره أنها ستُبلغ الشرطة إذا لم يتم العثور عليه، وفي الحقيقة، يكون شعبان قد هرب بالفعل، ويهيم على وجهه في الشوارع، في حالة نفسية وصحية يرثى لها.

أما حرب، فيقرر تجاوز أزماته العاطفية المعقدة مع ثريا، ويُطلع أصدقاءه على قراره بالابتعاد عنها، في الوقت نفسه، يشرع في استخدام أميرة كورقة ضغط لكشف أسرار والدها ومن ثم أوراق سعيد، ويقوم بذلك من خلال إغرائها بالمال، لتستجيب له وتخبره أن والدها يعمل لدى سعيد.

في المقابل، تعيش أنهار لحظة حزينة بعدما تعلم بأن قراءة الفاتحة بين ثريا وراشد قد تمت قبل أن يُكمل زوجها الأربعين يومًا على وفاته، ما يُعد تجاوزًا للأعراف، وتأتي والدة ثريا لمقابلة أنهار وتقدم لها اعتذارًا شديدًا، شارحة الملابسات التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار، في محاولة لتهدئة الأمور واحتواء الأزمة.

أما والد أميرة، فيأتي لمنزله باحثًا عن أمواله التي كان يخفيها، لكنه يُفاجأ بعدم وجود أي أثر لها، فيدخل في حالة صدمة.

وعلى هامش الحلقة، يظهر سعيد وهو يتعاون مع رجل آخر غير عياش في بعض الأعمال المشبوهة، وهو ما يصل إلى علم عياش، فيشعر بالغضب الشديد، وتبدأ ملامح صراع جديد تتشكل بينهما، يُتوقع أن تتصاعد وتيرته في الحلقات المقبلة.

تعرف على قصة مسلسل حرب الجبالي

تدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” في إطار اجتماعي شعبي، داخل حي الحرير بالجمالية، حيث تتصادم عائلتان نافذتان في قصة حب وانتقام في ظل اشتعال صراعات على السلطة بينما تخفي كل علاقة خيانة موجعة.

مسلسل “حرب الجبالي” يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم في قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، أحمد عزمي، دنيا المصري وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

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