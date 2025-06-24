مسلسل آسر الحلقة 59، راغب تحت سيطرة الخال وجاد السبب

دارت أحداث مسلسل آسر الحلقة 59 حول تصاعد المواجهة بين آسر وراغب، حيث اتفق آسر مع كل من حياة وعزت على ضرورة التخلص من راغب نهائيًّا باستخدام جاد.

وبدأ آسر في ممارسة ضغوط غير مباشرة على غازي، بهدف جذبه إلى تحالفه ضد راغب وعزت، في حين تولى “الخال” تنفيذ خطة ذكية من خلال استغلال جاد، فخلال الحلقة، اصطحب جابر الطفل جاد إلى المدرسة، ولكن في الحقيقة أخذه إلى “الخال”، حيث قام بتصويرهما معًا، وأرسل الفيديو إلى راغب من رقم مجهول.

شعر راغب بالصدمة والارتباك فور رؤيته الفيديو، ليبدأ “الخال” بعد ذلك في تهديده عبر جاد، وتبلغ حياة بما حدث، وتقرر التظاهر بالانهيار أمام راغب لإرباكه، ويذهب آسر وعزت مع راغب إلى الموقع الذي حدده “الخال”. وعندما يصل الجميع، يظهر رجال “الخال” فجأة ويقومون بضرب راغب بعنف، موجهين له اللوم لأنه لم يأت بمفرده كما طُلب منه.

أمام هذا التصعيد، يرضخ راغب ويعلن استعداده لتنفيذ أوامر “الخال” كاملة، فيتم قيادة راغب إلى مكان آخر يحدده “الخال”، ليكتشف أنه حلبة لسباق الخيول، وهناك، يظهر “الخال” إلى جواره جاد، الذي تم تخديره، ويطلب من راغب تنفيذ مهمة صادمة، وهي قتل أحد الخيول المشاركة في السباق.

يحاول راغب التهرب من المهمة، إلا أن “الخال” يُصر على تنفيذها دون تراجع، وتنتهي الحلقة عند هذه اللحظة المشحونة بالتوتر، تاركة المشاهد في انتظار القرار الصعب الذي سيتخذه راغب.

وخلال الحلقة، تندلع مواجهة مشحونة بالعاطفة بين ناي وشقيقتها حياة، بعدما تفاجئ ناي شقيقتها أن آسر قد قبلها، فتصاب حياة بالذهول من تصرف شقيقتها، وتحاول إقناعها بأن آسر لا يحبها، وبأن التعلق به لن يجلب لها سوى الألم، وتحثها على البحث عن رجل يستحقها ويبادلها مشاعر حقيقية، لكن ناي ترفض كلام حياة بإصرار شديد، وتُعلن أنها لن تتراجع عن حبها لآسر، بل ستقاتل من أجل الفوز به مهما كلفها الأمر.

هذه المواجهة تكشف عن بداية صراع خفي بين الشقيقتين، يزيد من تعقيدات الأحداث وينذر بتوترات جديدة في الحلقات القادمة.

مسلسل آسر

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

وتدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

ويعرض مسلسل آسر على منصة شاهد من الأحد إلى الخميس في تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر والسعودية، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم في مقدمتهم باسل خياط وخالد القيش وسامر المصري وباميلا الكيك وزينة مكي.

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