أخبار الاقتصاد اليوم، تراجع سعر جرام الذهب في الصاغة اليوم، ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء، والبورصة تربح 78 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم

أسعار الذهب اليوم، تراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنحو 150 جنيهًا، في ختام حركة تعاملات اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة.

حركة الأونصة العالمية وتأثيرها على الأسعار محليا

وأدى تزايد التوترات في الشرق الأوسط، واندلاع الحرب الإسرائيلية الإيرانية، إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن إلى الزيادة، بالإضافة إلى ضعف الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ نحو شهرين، ما جعل الذهب أرخص للمشترين بالعملات الأخرى.

سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5350 جنيهًا “للبيع”.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4680 جنيهًا “للبيع”.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 4011 جنيها “للبيع”.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37440 جنيها.

وشهدت أسعار الذهب خلال حركة التعاملات الفترة السابقة حالة من التضارب والاختلاف في الأسعار بين ما يتم تداوله على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي وما تعلنه الجهات الرسمية أو المتاجر المعتمدة.

التأكد من المصادر التي يتم الاعتماد عليها في أسعار الذهب

وأضاف ميلاد: من المهم التأكد من صحة المصادر التي يتم الاعتماد عليها في معرفة أسعار الذهب، فمتابعة البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية مثل الشعبة العامة للذهب أو المواقع الاقتصادية الموثوقة، تضمن للمواطن الحصول على معلومات دقيقة وواقعية، وتقلل من فرص الوقوع في فخ الشائعات أو المبالغات التي قد تُستغل لتحقيق أرباح غير مشروعة.



11 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد اليوم لسيارات وبضائع الجمارك

أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع والإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك السويس والقاهرة والاسكندرية، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو 2025 بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة، لبيع عدد 170 من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والرواكد المخزنة بجمارك السويس وجمارك تفتيش الركاب وجمارك البيوع الجمركية بمطار القاهرة ومخزن 6 أكتوبر وجمارك الإسكندرية

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائي لعدد 9 لوطات من سيارات جمارك السويس بمبلغ 5 ملايين و628 ألف جنيه، و15 لوط من بضائع جمارك القاهرة بمبلغ 5 مليون و104 آلاف جنيه، و1 لوط بضائع جمارك الإسكندرية بمبلغ 280 ألف جنيه، بإجمالى مباع 25 لوط سيارات وبضائع، بمبلغ 10 مليون و12 ألف جنيه.

وجاء ذلك تنفيذًا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.





ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم

أسعار الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ ارتفاعا في الأسواق، اليوم الثلاثاء، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 85.7 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 70 جنيهًا إلى 115 جنيها للكيلو للمستهلك.

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 118 جنيهًا للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 95 جنيها إلى 135 جنيهًا للمستهلك.

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر الفراخ البيضاء نحو 71 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق.

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 98 جنيها إلى 99 جنيها.

وعن أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ والتي تشمل سعر الفراخ الطازجة والمجمدة، فضلًا عن أسعار البانيه اليوم، إضافة إلى أسعار الدبوس والوراك وصدور الدجاج، فجاءت كالآتي:

بلغ سعر صدور دجاج وزن كيلو من 165.5 جنيه إلى 291 جنيهًا.

بلغ سعر دبوس طازجة وزن كيلو من 140.5 جنيه إلى 151 جنيهًا.

بلغ سعر البانيه طازج وزن 900 جرام نحو 280 جنيهًا.

بلغ سعر فرخة كاملة طازجة وزن من 950 لـ 1000 جرام نحو 170 جنيهًا.

بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.

البورصة تربح 78 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 78 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.311 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.76% ليغلق عند مستوى 32598 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.62% ليغلق عند مستوى 40588 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.76% ليغلق عند مستوى 14640 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.39% ليغلق عند مستوى 9610 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.36% ليغلق عند مستوى 13088 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 3381 نقطة.

أكبر خسارة يومية خلال عامين، 12% تراجعا في أسعار الغاز الأوروبي

هوت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي، مقتفية أثر أسواق النفط، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

تراجعت العقود الآجلة لما يصل إلى 12 بالمئة -وهي أكبر خسارة يومية خلال عامين تقريبا- مع تراجع المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات من الشرق الأوسط الغني بالطاقة، بحسب وكالة بلومبرج.



"إي إف چي هيرميس" تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لعملية القيد التاريخية لـ"ڤاليو"

أعلنت اليوم “إي اف چي هيرميس”، إحدى شركات مجموعة إي اف چي القابضة، وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لعملية القيد التاريخية لشركة “ڤاليو” في البورصة المصرية وبدء تداول أسهم شركة ڤاليو في البورصة المصرية أمس.

يُذكر أنه تم قيد وتداول أسهم ڤاليو في البورصة المصرية عبر توزيع مبتكر للأسهم على مساهمي مجموعة إي إف چي القابضة، والتي خصصت 20.488% من رأس مال ڤاليو لمساهميها، مع تحديد تاريخ الاستحقاق في 12 يونيو2025، لتمكن الصفقة مساهمي “إي اف چي القابضة” من المشاركة بشكل مباشر في دعم مسيرة نمو منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الأسرع نموًا في مصر.

وبالتوازي مع بدء التداول، استحوذت شركة أمازون على أسهم تمثل حصة مباشرة بنسبة 3.95% في ڤاليو بسعر 416.0 جنيه مصري للسهم.

وشهد سعر السهم أداءً إيجابيًا ملحوظًا، حيث أغلق عند 7.4 جنيه مصري للسهم.

وستستمر إي اف چي فاينانس القابضة (إي اف چي فاينانس)، وهي شركة تابعة لمجموعة “إي إف چي القابضة”، في امتلاك 67% من شركة “ڤاليو” بعد التداول وبيع الأسهم لأمازون.

ومن جانبه، قال ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي إف چي هيرميس، أن القيد وبدء التداول الناجح لأسهم ڤاليو في البورصة المصرية واستثمار شركة أمازون العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا يعد علامة فارقة في مسيرة نجاح إي إف چي هيرميس.

وأشار العيوطي إلى القدرات الاستثنائية التي تحظى بها شركة ڤاليو، والمتمثلة في الحفاظ على ولاء العملاء، وتطوير منصة قابلة للتوسع وتحقيق النمو المستدام، لتصبح بذلك إحدى أكبر العلامات التجارية نجاحًا ومصداقية في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، مؤكدًا على ثقة الشركة في قدرة ڤاليو على مواصلة تقديم قيمة استثنائية للعملاء والمساهمين على حد سواء، ومن نجاح مسيرتها كشركة رائدة مُدرجة في البورصة المصرية.

وأعرب العيوطي عن ثقته بأن هذه الصفقة التاريخية ستُشكّل محفزًا إيجابيًا لإعادة تنشيط حركة التداول في البورصة.

جدير بالذكر أن بدء تداول أسهم ڤاليو للتداول في البورصة المصرية هي إضافة مهمة لقطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، لما تحظى به الشركة من مقومات نمو جذابة تعظم القيمة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، في ضوء تركيزها على تلبية احتياجات العملاء ومواصلة الابتكار.

كما تتطلع «ڤاليو» إلى تحقيق آفاق نمو واعدة، مما يعزز مكانتها كمحرك رئيسي للتنمية بالقطاع المالي المصري، مدعومة بسجلها الحافل بالإنجازات، ونموذج أعمالها المستدام، والتزامها بتحقيق الشمول المالي.

وقامت "إي إف چي هيرميس" بالعمل كمستشار مالي أوحد لڤاليو، ومجموعة إي إف چي القابضة فيما يتعلق بعملية القيد وصفقة أمازون.

ترامب: إجراءات خفض الفائدة توفر للاقتصاد 800 مليار دولار سنويا

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، على أن أسعار الفائدة في البلاد يجب أن تكون أقل "بنقطتين إلى ثلاث نقاط على الأقل"، مع استمراره في انتقاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وأشار الرئيس الأمريكى إلى أن هذه الخطوة بشان الفائدة من شأنها أن توفر للاقتصاد الأمريكي ما يصل إلى 800 مليار دولار سنويًا.

وأجرى الرئيس دونالد ترامب مقارنة بين الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، مدعيًا أن أوروبا “أجرت 10 تخفيضات، بينما نحن لم نجرِ أي تخفيض”.

ودعا مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي إلى التحرك الفوري لمعالجة ما وصفه بـ«سوء إدارة السياسة النقدية» على يد جيروم باول.

إجراءات وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال: إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران دخل حيز التنفيذ، "الرجاء عدم انتهاكه".

وكتب الرئيس الأمريكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "وقف إطلاق النار سارٍ حاليا، أرجو عدم خرقه، دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية".

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