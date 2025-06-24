بينهم مهاجم الأهلي، 4 لاعبين عرب حصدوا جائزة رجل المباراة بمونديال الأندية

مونديال الأندية، شهدت منافسات الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية تتويج أربع لاعبين عرب بجائزة رجل المباراة.

اللاعبين العرب الذين حققوا جائزة رجل المباراة في كأس العالم للأندية 2025 هم:

يوسف البلايلي مهاجم الترجي التونسي في مباراة فريقه ضد لوس أنجلوس

الحارس الدولي المغربي ياسين بونو في مباراة فريقه الهلال السعودي ضد ضد سالزبورغ النمساوي

الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب سان جيرمان الفرنسي في مباراة فريقه ضد سياتل الأمريكي

الدولي الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي المصري في مباراة فريقه ضد بورتو البرتغالي

الرباعي العربي المتوج بجائزة رجل المباراة، فيتو

مواجهة حاسمة بين الترجي وتشيلسي

يستعد فريق الترجي التونسي، لمواجهة صعبة وحاسمة أمام نظيره تشيلسي الإنجليزي فجر غدا الأربعاء 25 يونيو، في الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات بمونديال الأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة تشيلسي والترجي في كأس العالم للأندية 2025

يلاقي الترجي التونسي نظيره تشيلسي فجر غدا الأربعاء 25 يونيو، في تمام الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي والترجي في كأس العالم للأندية 2025

تنقل مباراة تشيلسي والترجي في مونديال الأندية 2025، عبر تطبيق DAZN الناقل الحصري للبطولة.

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