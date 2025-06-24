الثلاثاء 24 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بينهم مهاجم الأهلي، 4 لاعبين عرب حصدوا جائزة رجل المباراة بمونديال الأندية

وسام أبو علي مهاجم
وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، فيتو

مونديال الأندية، شهدت منافسات الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية تتويج أربع لاعبين عرب بجائزة رجل المباراة.

اللاعبين العرب الذين حققوا جائزة رجل المباراة في كأس العالم للأندية 2025 هم:

يوسف البلايلي مهاجم الترجي التونسي في مباراة فريقه ضد لوس أنجلوس 

الحارس الدولي المغربي ياسين بونو في مباراة فريقه الهلال السعودي ضد ضد سالزبورغ النمساوي

الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب سان جيرمان الفرنسي في مباراة فريقه ضد سياتل الأمريكي

الدولي الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي المصري في مباراة فريقه ضد بورتو البرتغالي

الرباعي العربي المتوج بجائزة رجل المباراة، فيتو 
الرباعي العربي المتوج بجائزة رجل المباراة، فيتو 

مواجهة حاسمة بين الترجي وتشيلسي

يستعد فريق الترجي التونسي، لمواجهة صعبة وحاسمة أمام نظيره تشيلسي الإنجليزي فجر غدا الأربعاء 25 يونيو، في الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات بمونديال الأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة تشيلسي والترجي في كأس العالم للأندية 2025 

يلاقي الترجي التونسي نظيره تشيلسي فجر غدا الأربعاء 25 يونيو، في تمام الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي والترجي في كأس العالم للأندية 2025 

تنقل مباراة تشيلسي والترجي في مونديال الأندية 2025، عبر تطبيق DAZN الناقل الحصري للبطولة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مونديال الأندية كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية 2025 يوسف البلايلي الترجي التونسي ياسين بونو الهلال السعودي أشرف حكيمي الأهلي المصري

مواد متعلقة

بعثة الأهلي تغادر أمريكا في طريقها للقاهرة بعد الخروج من مونديال الأندية

بعد وداع مونديال الأندية، بعثة الأهلي تصل مطار JFK استعدادا للعودة للقاهرة

مونديال الأندية، موعد مباراة إنتر ميلان ضد ريفر بليت والقناة الناقلة

مونديال الأندية، موعد عودة بعثة الأهلي إلى القاهرة

الأكثر قراءة

إخلاء 12 منزلا بحي السيدة زينب بسبب الخطورة الداهمة

الأرصاد تعلن حالة طقس غد الأربعاء وتحذر من هذه الظاهرة

حملة أمنية فى أسيوط تضبط 90 متهما بحوزتهم أسلحة نارية وتنفيذ 524 حكما قضائيا

ليس محمد شريف، الزمالك يسعى لضم لاعب الأهلي السابق

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الثلاثاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

بوتين يقر سداد مصر قرض مشروع محطة الضبعة النووية بالروبل

تعرف على برنامج الأهلي كاملا بعد العودة من الإجازة

الحكومة الإيرانية: سنعيد بناء المنازل والمنشآت المتضررة جراء الغارات الإسرائيلية

خدمات

المزيد

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الثلاثاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أسعار الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 24-6-2025

تراجع كبير فى أسعار الذهب تزامنًا مع وقف الحرب الإيرانية الإسرائيلية

المزيد

انفوجراف

بعدما طاله القصف الإسرائيلي.. معلومات عن سجن إيفين سيئ السمعة في إيران (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية استقبال العام الهجري الجديد 1447، أذكار لا يفوتك ثوابها

خالد الجندي: حب النبي لـ مكة لا يوصف وعبّر عنه في لحظات الهجرة (فيديو)

هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟، دار الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية