ابن الشاه.. الذي تتناسي الولايات المتحدة الأمريكية فجأة جرائم والده.. والذي استخدم واحدًا من أسوأ أجهزة القمع في التاريخ "السافاك"، جهاز الأمن الداخلي الإيراني، الذي كان إبداعه في القتل والتعذيب وانتزاع الاعترافات بما لم يصل إليه أي جهاز آخر، حيث بلغ ضحاياه في الإعدام أو في القتل المباشر أو القتل في المظاهرات السلمية حدًّا غير مسبوق، بلغ عشرات الألوف منذ تأسيسه عام 1957 وحتى سقوط الشاه عام 1979!



سجل عائلة الشاه السابق في الفساد مضرب المثل، كما هو تمامًا في القمع والتنكيل بالشعب الإيراني، ولم يكن نجاح الخميني في إسقاط الشاه بثورة شعبية حقيقية إلا بكمّ المعاناة التي عاشها الإيرانيون تحت حكم بهلوي وأسرته، التي استأثرت بثروات الشعب المسكين الذي لم يعرف الديمقراطية طوال قرن من الزمان!



جرائم الأسرة المذكورة لا تُحصى.. بلغت حد استجلاب مرتزقة إسرائيليين لقمع مظاهرات الاحتجاج، في ظل إصرار العدو الصهيوني على حماية حليف مهم لعب دورًا في دعم إسرائيل لسنوات طويلة، وفي حماية المصالح الأمريكية والغربية كلها..

والحديث عن تلك الجرائم يحتاج إلى مجال آخر موسّع.. لكن ما يعنينا اليوم هو التلويح بإعادة ابن الشاه السابق محمد رضا بهلوي إلى السلطة في إيران، دون إمارات أو كرامات أو أدلة تؤكد جدارته بتولي حكم إيران..

وعندما نسترجع زيارته لحائط المبكى مع نتنياهو وآخرين في إبريل عام 2023 ندرك أن التخطيط لإعادته قديم، بل جزء من إعادة دول المنطقة كلها سيرتها الأولى، كدول تُحكم وفق النظام الملكي الذي كانت عليه، في معركة مع الجمهوريات التي تأسست في المنطقة كرمز للاستقلال ورحيل الاستعمار منها، وهو أيضًا يحتاج إلى حديث آخر مستقل!



على كل حال.. يقبّل رضا بهلوي الأحذية ليعود إلى عرش والده الضائع.. فزاد ضياعًا بإضافة مهانة جديدة بكل ما يقدمه من تنازلات كورقة تُستخدم مثل المناديل الورقية!



محمد رضا "فهلوي" الاسم المناسب.. وحتى الفهلوة فشل فيها وبقي النظام الإيراني! هكذا حال العملاء!

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