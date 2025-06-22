ديمونة والكنيست إذن!

في الدقيقة الأخيرة من حلقة أمس من برنامجنا "مواجهة" بالإذاعة المصرية، سألتنا الإعلامية المحترمة عبير صبري: في ضرب ولا مافيش؟! رددنا بالإيجاب.. وأضفنا: يمكن ضرب إيران وحتى تدميرها لكنها لن تستسلم أبدا!



ولكن قبل أيام قلنا -في سلسلة مقالات عن الحدث- إن ديمونة هدف موجود كرهينة في قائمة أهداف إيران.. يبدو اعتقادهم أن دوره قادم.. وهو ما رأيناه في استهداف كافة المنشآت الصهيونية للأخرى.. مدنية وعسكرية واقتصادية إلا المفاعل!



وبالتالي في حسبة التصعيد ودرجاته بقيت إيران بالكامل لا تخضع للاستفزاز أو للاندفاع.. لكن يبقي سؤالنا، وسؤال الرأي العام في كل مكان: متى سيستهدف ديمونة إذن إذا لم يستهدف بعد إستهداف "فو ردو"؟! وإذا كان الشعار الإيراني هو: مؤسسة بمؤسسة وهدف بهدف ومستشفى بمستشفى.. فهل حان وقت معادلة مفاعل بمفاعل؟!

حتى اللحظة ولفترة ما لن نعرف ماذا جري في "فو ردو".. لإننا ببساطة لا نعرف تصميمه وهندسته.. فما ضرب هي بوابات المفاعل.. فماذا خلف البوابات؟ جسم المفاعل مباشرة؟ وعلي أي مسافة؟ هل عدة كيلو مترات؟! أم أن البوابات أمامها عدة أدوار حلزونية مثلا كلها صخرية حتي الوصول إلي جسم المفاعل؟! الذي لا يعرف أحد عمقه تحت الأرض.. من يقول ثمانين مترا ومن يقول ثمانمائة!

وهل هناك بوابات أخرى سرية؟! لا نعرف ولا يعرف إلا مسئولو المفاعل أين تبدأ وأين تنتهي؟! وأين ذهب اليورانيوم الذي يقول الإيرانيون إنهم نقلوه قبل الضربة؟! هل في أماكن آمنة؟! أم في مفاعل آخر لا نعرف ولا يعرف أحد عنه شيئا؟!

هذه الأسئلة وغيرها ترجئ الحديث عن أثار الضربة وبالتالي تأثيرها على مستقبل التعامل مع الملف كله من كل الأطراف.. ولذلك اليقين الوحيد الموجود الآن هو الصراع الإيراني الصهيوني المباشر.. وصمود إيران فيه -دون الرد على ضربات الفجر- سيوجع الأمريكان والصهاينة معا.. ولا يمنح أمريكا الحجة لاستمرار العدوان على إيران!



ضرب قدس أقداس الصهاينة لن يدمره لشدة تحصينه وبالتالي لا خوف من أي تسرب منه على دول محيط الكيان.. وإنما سيحدث فيه خسائر كبيرة فضلا عن إهانة العدو الصهيوني لرمزيته ومع الرمزية يبدو مبني الكنيست في ذات درجة الرمزية وهو مصنع الشر كله!



على كل حال.. لم تزل الحرب النفسية جزء من المعارك الحربية.. والكل يمارسها باستمرار ومعها يحيط الضباب بأحداث كثيرة، ومع غياب المعلومات لا مفر من التحليل الذي يتماس أحيانا بالأمنيات، ومن هنا تكون الإجابة من ميدان العمليات الممتد -في حالتنا- من حدود إيران الشرقية حتى البحر المتوسط!

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