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وكيل شباب الدقهلية تبحث خطة تطوير المنشآت التابعة (صور)

اجتماع شباب الدقهلية،
اجتماع شباب الدقهلية، فيتو

عقدت لجنة الإستثمار بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الدوري برئاسة الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، حيث تناولت اللجنة مناقشة خطة الاستثمار المستقبلية داخل الهيئات الشبابية والرياضية بمحافظة الدقهلية، وبحث المعوقات والصعوبات التي تواجه قطاع الاستثمار في الشباب والرياضة بالدقهلية.

 

وبحث المعوقات والصعوبات التي تواجه قطاع الإستثمار

 

حضر الاجتماع الدورى للجنة الاستثمار اليوم، الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وطارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، وشكري المغازي مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، ومني حسن بدور مدير إدارة الشئون القانونية، ورضا السيد زايد مدير إدارة الشئون المالية، والمهندسة أسماء إبراهيم مدير الإدارة الهندسية، والدكتور محمود عبد الهادى مدير المنشآت الرياضية، وياسر حلاوه مدير المكتب الفني، ودينا السيد منسق لجنة الإستثمار.

مناقشة خطط الاستثمار المستقبلية وبحث آليات توطين المشاريع

 

تناول الاجتماع الدورى للجنة الاستثمار بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، مناقشة خطط الاستثمار المستقبلية، وبحث آليات توطين المشاريع التي تهدف إلى تطوير المنشآت الشبابية والرياضية في المحافظة، كما تم استعراض التحديات والصعوبات التي تواجه المشروعات الاستثمارية القائمة، وبحث افضل السبل لتجاوزها، لتحقيق أفضل استثمار ممكن للموارد المتاحة.

الرؤية المتكاملة لجذب الاستثمارات بالهيئات الشبابية والرياضية

ناقشت الدكتورة منى عثمان وكيل شباب الدقهلية، مع أعضاء لجنة الإستثمار بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، الرؤية المتكاملة لجذب الاستثمارات بالهيئات الشبابية والرياضية بمحافظة الدقهلية، والتي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الاستثمار في القطاع الشبابي والرياضي يعد من أهم الأولويات لما له من تأثير إيجابي على المجتمع، مؤكدة على استغلال كل الفرص الاستثمارية المتاحة بما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية للنشء والشباب بالمحافظة.

وأشادت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، بجهود لجنة الاستثمار بالمديرية، ودورها في دعم رؤية المديرية، مؤكدة على أهمية التعاون المستمر لتحقيق الأهداف المرجوة، وفقا لسياسة وزارة الشباب والرياضة تحت قيادة الدكتور أشرف صبحى وزارة الشباب والرياضة، ودعم من اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

 

الإجتماع الدوري للجنة الاستثمار بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية

يأتي الاجتماع الدوري للجنة الاستثمار بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ورئاسة وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وطارق دهب وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة.

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