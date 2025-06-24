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الشباب والرياضة بالفيوم تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الادمان

احتفال بيوم مكافحة
احتفال بيوم مكافحة الادمان

قال عادل فهمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم،  أن المديرية نظمت "احتفالا رياضيا شبابيا" باليوم العالمي لمكافحة الادمان والتعاطي المخدرات، بعنوان "الاستثمار في الوقاية"، بنادي محافظة الفيوم، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والاتحاد العام لمراكز شباب مصر.

فقرات احتفال الشباب والرياضة بالفيوم العالمي لمكافحة الادمان

وتضمن الاحتفال  أنشطة رياضية متنوعة، وعروضًا توعوية، ولقاءات مفتوحة، وعرض مسرحي بعنوان "الاستثمار في الوقاية "بمشاركة واسعة من شباب المحافظة وو بعض الكيانات الشبابية،في مشهد عكس التفاعل الإيجابي بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لمواجهة تلك الظاهرة الخطيرة.

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وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن الرياضة وسيلة فعالة للوقاية من المخاطر السلوكية، وفي مقدمتها الإدمان وتعاطي المخدرات

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