إخلاء 12 منزلا بحي السيدة زينب بسبب الخطورة الداهمة

ارتفع عدد العقارات التى تم إخلاؤها بحى السيدة زينب لخطورتها الداهمة إلى 12عقارا، حيث تم إخلاء 8 بيوت أمس ، كما تم إخلاء 4 بيوت اليوم





وأخلت أجهزة حى السيدة زينب برئاسة الدكتور مهران عبداللطيف مهران رئيس الحى، ما يقرب من 8 منازل لخطورتها الداهمة أمس، و4 منازل اليوم، وذلك بالتنسيق مع قسم شرطة السيدة زينب وقائد شرطة المرافق بالحى ومدير الإدارة الهندسية ومهندسي الحى.



إخلاء البيوت ذات الخطورة الداهمة بالسيدة زينب

وتم غلق وتشميع عدد من عقارات الخطورة الداهمة وإخلاء العقارات من السكان دون المنقولات فضلا عن التنبيه بإنشاء الصلبات اللازمة لعقاريين.



وناشد حى السيدة زينب المواطنين بسرعة إخلاء العقارات والابلاغ عن أى شروخ أو تصدعات او مشكلة تحدث بالعقار مع التأكيد والتشديد والاهتمام بالصيانة الدورية لوسائل الصرف الصحي الداخلية والخارجية واي اعمال تتم بالعقارات الغرض منها صيانة العقار او اعمال تشطيبات.

أكد مصدر مسئول بمحافظة القاهرة، أن تتفيذ قرارات الإخلاء للبيوت ذات الخطورة الداهمة يلزم وجود قوة شرطية، لافتا إلى أن فى غالبية الأحيان قرارات الإخلاء لم تسلم للاهالى من قبل أقسام الشرطة لعدم الاستدلال



وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لفيتو أن فى بعض الحالات يقرر الاهالى الاستمرار فى البيوت الخطرة على مسئوليتهم الشخصية، موضحا أنه هناك مايقرب من أكثر من 3 الاف عقار متواجد بالعاصمة يحتاج إلى إزالة غير قابل للترميم، موضحا ان هناك 14699 عقار يحتاج إلى تنكيس.



و شهدت محافظة القاهرة انهيارا لأربع عقارات فى مدة لا تتجاوز أسبوع حيث بدأت سلسلة الانهيارات بعقار بحى السيدة زينب لينهار بعد يومين عقارين بحدائق القبة وبعدها بثلاثة أيام عقار بشارع الترعة البولاقية بشبرا.



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