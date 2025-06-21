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حوادث

التحقيقات: إنذارات بالإخلاء قبل شهر من انهيار عقارات حدائق القبة

انهيار عقار؛ فيتو
انهيار عقار؛ فيتو

كشفت تحقيقات نيابة حدائق القبة حول انهيار عقارين بمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة أن الحي قبل شهر أرسل إنذارات متعددة لساكني العقارات بالإخلاء إلا أنهم لم ينفذوها. 

وكشفت التحقيقات أن المنزلين عبارة عن مبانٍ قديمة منذ القرن الماضي ومتهالكة، وصادر لأحدهما قرار ترميم والآخر إزالة ولم ينفذا.

انهيار عقار مكون من 4 طوابق في حدائق القبة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع انهيار في مبنى سكني بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال المباحث إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار.

وتم الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى مكان الواقعة، للتعامل مع أي حالات إصابة أو إنقاذ، بينما يواصل رجال الحماية المدنية عمليات التمشيط والبحث أسفل الأنقاض.

كما يقوم رجال المباحث بسماع أقوال شهود العيان، وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث للوقوف على ملابساته، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة مهامها.

وتبين انهيار عقارين وتصدع ثالث وأسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين وتجري النيابة العامة التحقيقات.

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