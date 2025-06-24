يستعد فريق الترجي التونسي، لمواجهة صعبة وحاسمة أمام نظيره تشيلسي الإنجليزي فجر غدا الأربعاء 25 يونيو، في الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويلعب الترجي وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2025 بالمجموعة الرابعة التي تضم أيضا أندية فلامنجو البرازيلي ولوس أنجلوس الأمريكي.

ترتيب المجموعة الرابعة في كأس العالم للأندية 2025

1-فلامنجو البرازيلي 6 نقاط

2- تشيلسي 3 نقاط

3- الترجي التونسي 3 نقاط

4- لوس أنجلوس 0 نقاط

موعد مباراة تشيلسي والترجي في كأس العالم للأندية 2025

يلاقي الترجي التونسي نظيره تشيلسي فجر غدا الأربعاء 25 يونيو، في تمام الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي والترجي في كأس العالم للأندية 2025

تنقل مباراة تشيلسي والترجي في كأس العالم للأندية 2025، عبر تطبيق DAZN الناقل الحصري للبطولة.

فوز الترجي على لوس أنجلوس الأمريكي

وكان فريق الترجي التونسي، قد فوزًا غاليًا على نظيره لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بنتيجة 0/1، في المباراة التي جرت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

وأحرز الدولي الجزائري يوسف بلايلي هدف الترجي بشباك لوس أنجلوس جالاكسي في الدقيقة 70 من زمن المباراة.

وتصدى بشير بن سعيد حارس الترجي لركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة سددها دينيس بوانجا لاعب لوس أنجلوس جالاكسي.

تشيلسي، فيتو

قائمة تشيلسي في كأس العالم للأندية 2025

وضمت قائمة تشيلسي في كأس العالم للأندية 2025 كلا من:

حراسة المرمى: روبيرت سانشيز - فيليب يورينسين - مايك بيندرز - جاجا سلونينا.

خط الدفاع: مارك كوكوريلا - توسين أدارابيويو - بنوا بدياشيلي - ليفي كولويل - مامادو سار - تريفوه تشالوباه - ريس جيمس - مالو جوستو - آرون أنسيلمينو - جوش أكيامبونج.

خط الوسط: إنزو فرنانديز - كول بالمر - داريو إيسوجو - أندري سانتوس - كيرنان ديوسبري هال - موسيس كايسيدو - روميو لافيا.

خط الهجوم: بيدرو نيتو - ليام ديلاب "الصفقة الجديدة" - نوني مادويكي - نيكولاس جاكسون - كريستوفر نكونكو - تيريك جورج - مارك جويو.

قائمة الترجي في كأس العالم للأندية 2025

وتضم قائمة الترجي 23 لاعبًا من بينهم ثلاثة حراس مرمى يتقدمهم الحارس الأول بشير بن سعيد، وزميلاه أمان الله مميش وصدقي الدبشي.

كما تضم القائمة المدافع العائد ياسين مرياح والجزائري محمد أمين توغاي وحمزة الجلاصي ومحمد عزيز القوضاعي ورائد بوشنيبة ومحمد بن علي ومحمد أمين بن حميدة وأيمن بن محمد.

وفي خط الوسط، تضم قائمة الفريق اللاعب النيجيري أونينشي أوجبيلو وخليل القنيشي وشهاب الجبالي ومحمد وائل الدربالي وحسام تقا وعبد الرحمان كوناتي.

وفي خط الهجوم، تضم البرازيليين يان ساسي ورودريجو رودريجيز والجزائري يوسف البلايلي والجنوب أفريقي إلياس موكوانا وأشرف الجبري وهيثم ضو.

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