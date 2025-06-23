ظهير تشيلسي يدخل اهتمامات بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي

دخل الفرنسي مالو جوستو ظهير فريق تشيلسي، قائمة اهتمامات بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بايرن ميونخ يراقب مالو جوستو

ووفقًا لصحيفة "بيلد" راقب بايرن ميونخ الظهير الأيمن الفرنسي البالغ من العمر 22 عامًا عدة مرات، حتى أن الصحفي الشهير سيمون فيليبس، المختص في أخبار نادي تشيلسي، أفاد بوجود عرض رسمي.

أرقام جوستو مع تشيلسي

انتقل جوستو في يناير 2023 من أولمبيك ليون إلى تشيلسي مقابل 30 مليون يورو ووقع عقدًا حتى عام 2030، ويقال إن بايرن ميونخ كان مهتمًا به منذ ذلك الحين.

خاض جوستو حتى الآن 80 مباراة رسمية مع تشيلسي، منح خلالها زملاءه 11 تمريرة حاسمة.

في الموسم الماضي، تنقل اللاعب الدولي الفرنسي بين مقاعد البدلاء والتشكيلة الأساسية، ووفقًا للتقارير، فإن تشيلسي مستعد لبيعه، خاصة بعدما عاد القائد ريس جيمس بعد غياب طويل بسبب الإصابة، كما يُعتبر جوش أشيمبونج البالغ من العمر 19 عامًا فقط أملًا للمستقبل.

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