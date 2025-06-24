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كشف غموض العثور على جثة عجوز بكفر العرب في بنها

كشف غموض مقتل عجوز
كشف غموض مقتل عجوز بالقليوبية، فيتو

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض واقعة العثور على جثة عجوز مذبوح داخل منزله بقرية تابعة لدائرة مركز شرطة بنها، حيث تبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوج ابنة شقيقة المجني عليه، وأقدم على فعلته بدافع الانتقام والدفاع عن الشرف.

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وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا بالعثور على جثة رجل في العقد السادس من العمر داخل منزله بالقرية، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من المباحث إلى موقع الحادث، وتبين أن الجثة تعود للمجني عليه ويدعى "ي. م. ع. ا"، 59 عامًا، وقد تم قتله ذبحًا من الرقبة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، توصلت فرق البحث إلى أن الجاني هو زوج ابنة شقيقة المجني عليه، حيث تسلل إلى منزل الأخير وقام بطعنه من رقبته بسلاح أبيض، وذلك بعد علمه بتعرض زوجته وابنته القاصر لاعتداءات جنسية من قِبل المجني عليه.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة، مؤكدًا ارتكابه للجريمة انتقامًا لما لحق بأسرته من انتهاكات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الحادث.

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مديرية أمن القليوبية مركز شرطة بنها القليوبية بنها

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