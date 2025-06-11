نائب محافظ دمياط تتابع مشروعات حياة كريمة وتوجه بسرعة حل المعوقات

تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بمشاركة ممثلي كافة الجهات التنفيذية المعنية وذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.

استعراض نسب التنفيذ والتأكيد على تسريع وتيرة العمل

خلال الاجتماع، استعرضت نائب المحافظ نسب تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة في القرى المستهدفة، مؤكدة على أهمية الإسراع في إنجاز الأعمال وتحقيق مستهدفات المبادرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

نائب محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

توجيهات بتشكيل لجان لحل المشكلات وتسريع الاستلام

وجهت المهندسة شيماء الصديق بضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المختلفة، والتعامل الفوري مع أي معوقات تعترض تنفيذ المشروعات. كما كلفت دار الهندسة بتشكيل لجنة لمتابعة المشروعات التابعة للهيئة القومية للصرف الصحي، والوقوف على مواعيد الانتهاء منها والمعوقات التي تعوق التنفيذ.

إعداد بيان تفصيلي بالمشروعات والمعوقات

شددت نائب المحافظ على أهمية إعداد بيان تفصيلي يشمل كافة المشروعات سواء الجاري تنفيذها أو المتوقفة، مع توضيح المعوقات التي تواجه كل مشروع على حدة، وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحلها بشكل عاجل.

جدول زمني دقيق ومتابعة دورية

في ختام الاجتماع، وجهت نائب المحافظ بوضع جدول زمني واضح للانتهاء من المشروعات التي لا تزال قيد التنفيذ، مع الالتزام بمتابعة دورية لمعدلات الإنجاز، لضمان سير الأعمال وفق الخطط الزمنية المحددة وبما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.