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رياضة

بعد تألقه بمونديال الأندية، ما هي أرقام وسام أبو علي مع الأهلي خلال الموسم ؟

وسام أبوعلي
وسام أبوعلي

تألق وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفقة القلعة الحمراء هذا الموسم، خاصة في كأس العالم للأندية عقب تسجيله هاتريك في شباك فريق بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة بدور المجموعات من البطولة. 

ونستعرض في السطور التالية أرقام وسام أبو علي رفقة القلعة الحمراء هذا الموسم. 

أرقام وسام أبو علي مع الأهلي 

تألق وسام أبو علي مع الأهلي هذا الموسم، بعض النظر عن تراجع مستواه في بعض الفترات، لكن في المجمل شارك النجم الفلسطيني مع الأحمر في 34 مباراة بواقع 2468 دقيقة، أحرز خلالها 19 هدفا، وصنع 4 أخرين. 

تعادل الأهلي أمام بورتو

وتعادل الأهلي أمام بورتو فجر اليوم ٤-٤ في ختام مشواره في كأس العالم للأندية. 

كما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ١٨ يومًا، عقب الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.
 من المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في مونديال الأندية.

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