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حوادث

وزير الداخلية يستقبل نظيره الصربي ويشهدان توقيع مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الجريمة

وزير الداخلية يستقبل
وزير الداخلية يستقبل نظيره الصربي ويشهدان توقيع مذكرة تفاهم

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية،  إيفيكا داتشيتش، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بجمهورية صربيا، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية.

 

وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لتعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الجريمة، وذلك في إطار العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين.

 

توقيع مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الجريمة

وتناول الاجتماع سبل دعم وتطوير التعاون بين وزارتي الداخلية في مصر وصربيا، إلى جانب مناقشة المستجدات الأمنية ذات الاهتمام المشترك. وأعرب الوزير الصربي عن تقديره للجهود التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية المصرية في مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، والجرائم السيبرانية، مشيدًا بما شاهده من قدرات تقنية وتدريبية خلال زيارته لأكاديمية الشرطة المصرية، ومؤكدًا تطلع بلاده إلى الاستفادة من هذه الخبرات.

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من جانبه، رحب اللواء محمود توفيق بزيارة نظيره الصربي، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية المصرية على توطيد جسور التعاون مع نظيرتها الصربية في ظل العلاقات التاريخية بين الشعبين، مشيرًا إلى أهمية تعزيز آليات التعاون في مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة، وتبادل الخبرات في مختلف مجالات العمل الأمني، لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

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