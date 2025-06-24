مصرع عاملين صعقًا بالكهرباء من عمود ضغط عالٍ في مدينة السادات بالمنوفية

لقي عاملان مصرعهما، اليوم، إثر تعرضهما لصعق كهربائي من أحد أعمدة الضغط العالي بمدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية، وتم نقل جثمانيهما إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن المنوفية بلاغًا يُفيد بتعرض شخصين لصعق كهربائي أثناء تواجدهما قرب عمود ضغط عالٍ بالمنطقة المشار إليها، مما أدى إلى وفاتهما في الحال.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث برفقة سيارات الإسعاف، وتم نقل الجثامين إلى المشرحة، حيث تبين أن المتوفيين هما: حسن حمدي زيدان العسيلي (30 عامًا) – مقيم بمركز أشمون، وعبد المعبود عبد الغفار طلبة (30 عامًا) – مقيم بمركز أشمون.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسباب وقوعه.

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